Így zajlott Kenderesi estéje az éjszakai bárban

Miért lett ekkora nemzetközi visszhangot is kiváltó botrány abból, amit Kenderesi Tamás úszó csinált egy dél-koreai bárban? Pontosan mit is csinált? Mi történt a bárban? Megpróbáltuk rekonstruálni az este és az egész Kenderesi-ügy történéseit a rendőrség jó tanácsaitól Szijjártó Péter telefonhívásáig.

Olympic bronze medallist Tamás Kenderesi is accused of groping an 18-year-old woman in a night club in Gwangju, South Korea.

A kvangdzsui vizes világbajnokság zárónapján, Hosszú Katinka menetrend szerinti aranyérme előtt, amikor a Hungary felirat felvillant a sajtóközpontban, már nem a magyarok remek szereplése volt a téma, a nemzetközi hírügynökségek nem arra voltak kíváncsiak, hogy kicsoda Milák Kristóf és Kapás Boglárka, hanem Kenderesi Tamás rendőrségi ügye lett a hír. Ahogy itthon is.

Lehetett persze azon viccelődni, hogy az olimpiai bronzérmes úszó így dolgozta fel a vb-nyolcadik helyét, de a felszisszenés és a szájhúzás volt a minimum, amikor szembejött a sexual harrasment, vagyis a szexuális zaklatás a Reuters cikkének címében.

Amikor ez a cikk megjelent, és nem sokára futótűzként végigsöpört a teljes magyar sajtóban, Kenderesi még kialvatlanul, félig kábán feküdt a kvangdzsui sportolói faluban, a szobájában, mert helyi idő szerint vasárnap dél körül mehetett oda vissza a rendőrségről.

Az elmúlt napokban megpróbáltuk rekonstruálni azt a bizonyos estét, amely miatt nemzetközi visszhangot kiváltó botrány robbant ki. Kerestünk minden érintettet, úszókat, szövetségi vezetőket, hivatalos embereket is, akik tudhatnak az eset részleteiről. A téma érzékenysége miatt háttérbeszélgetést vállaltak, nyilatkozni Kenderesi Tamás fegyelmi ügyének lezárásáig senki nem akart.

Kenderesi „sajtburesz” Tamás, az ország sztárja

Mielőtt rátérnénk az este eseményeire, érdemesebb távolabbról indulni, és áttekinteni, hogyan is lett ismert Kenderesi Tamás. A mindössze 22 éves úszó most még csak a második világbajnokságán szerepelt. 2015-ben ugyan már legyőzte a magyar bajnokságon Cseh Lászlót 200 pillangón, de a kazanyi vb-re nem utazhatott, mert a mononukleózis térdre kényszerítette, nem lehetett terhelni őt. Már akkor is éremesélyes volt, mert az utolsó ötven méteren olyat úszott, amit addig senki más nem. Ez ugye Michael Phelps száma. A vb-t Cseh szédületes hajrával nyerte meg, nem emelte ki a fejét a vízből, és így utasította a második helyre a 2012-es olimpiai bajnok Chad Le Clos-t.

2016-ban Kenderesi olimpikon lett, és az előfutamban, valamint az elődöntőben is legyőzte az amerikai bálványt, Michael Phelpst. Rögtön rabul ejtette a nyilvánosságot, amikor arról beszélt, hogy meg kellett húzni a végén, még akkor is, ha Phelps úszott mellette. A döntőben a harmadik hely lett az övé, a korábbi ifjúsági olimpiai bajnokok közül Kapás Boglárkának is ez az érem jutott Brazíliában. De Kenderesi nem is az iménti megjegyzésével lett népszerű, hanem ezzel a már-már szállóigévé váló mondattal: „Rám férne pár sajtburesz.”

2017-ben a budapesti vb-n a negyedik lett, egy kicsit nyomta őt az esélyesség terhe, 2018-ban a glasgow-i Európa-bajnokságon pedig Milák Kristóf mögött a második. Ennek az Eb-nek az volt a sajátossága, hogy négy magyar indult ebben a számban, és az övék lett a négy első hely, de csak ketten mehettek tovább az elődöntőbe. Kenderesi akkor szembesült igazán azzal, hogy nem a világban, hanem Magyarországon is van egy olyan kihívója, aki egészen rendkívüli időre és teljesítményre képes.

A peches elődöntő

A 200 pillangó kvangdzsui elődöntőjénél mindenki a nagyot úszó Milákkal volt elfoglalva, miközben Kenderesi átélte a legnagyobb pechet, ami az úszásban lehet. 200 pillangón, vagyis az egyik leginkább embert próbáló számban a nyolcadik időt szerezte meg, de a bolgár Ivanovval holtversenyben. A szabályok egyértelműen fogalmaznak: nem lehetnek kilencen a fináléban, el kellett dönteni, kinek van ott a helye a legjobbak közt. Ahogy az úszónyelv fogalmaz: elkerülhetetlen a szétúszás. Nem egyedi ez az úszásban, Verrasztó Evelyn is így jutott döntőbe a pekingi olimpián.

Kenderesi nem volt túl jól a futam előtt, de nem akarta erre fogni a teljesítményét. Másnap tehát várt rá még egy pótvizsga, amelyen átment. Megverte a bolgárt, és ott lehetett a döntőben. Mivel neki eggyel többször kellett leúsznia a távot, nagyjából sejteni lehetett, ha a nyolcadik helynél előrébb lép, az már nagy siker. Nem jött össze, de mivel Milák világcsúccsal lett világbajnok, a figyelem rá összpontosult – egészen az utolsó napig.

Dél-Korea, 2019 tavasza: az országot sokkoló erőszakolós botrány

Hogy jobban megértsük a Kenderesi-ügyre adott reakciókat, érdemes visszaugrani az időben. Az országban tavasszal hatalmas botrány robbant ki, az egyik elegáns, jól menő szöuli klubban az italokba rejtett tablettákkal táncosnőket ejtettek kábulatba. Aztán öntudatlan állapotban szexuális erőszakot követtek el rajtuk. Az elkövetők a koreai elit tagjai, a dologra úgy derült fény, hogy a dúsgazdag férfiak egymásnak küldték el a videókat, mi történt a magatehetetlen lányokkal.

Az országot sokkolta a sztori, hiszen egy évvel korábban még mindenki azon örvendezett, milyen szuper téli olimpiát rendeztek Phjongcshangban. Az esetet megrázó botrányként foglalta össze BBC is, és olyan hullámai voltak, hogy a Wikipédián külön bejegyzést szenteltek Burning Sun nevet viselő klubban történteknek.

A város, ahol napokig nem látni a napot

A Kenderesi-ügy megértéséhez fontos még megemlíteni, hogy Kvangdzsu egészen biztosan kilóg azon városok sorából, amelyek az utóbbi időszakban vizes vb-knek adtak otthont: Melbourne (2007), Róma (2009), Sanghaj (2011), Barcelona (2013), Kazany (2015), Budapest (2017).

A másfél milliós város ugyanis lényegesen ingerszegényebb, mint az imént felsoroltak. Kvangdzsuban három napon át nem láttuk a napot, cserébe 33 fok volt általában, és mindennap esett egy kis eső. De inkább a felhőké volt a terep, és a páráé. A zuhany alatti vízhez hasonlító hőmérsékletű volt az eső.

A 12-17 emeletes házakból álló sportolói falu kijáratánál volt egy éjjel-nappali bolt, az edzők ott gyülekeztek, és színes műanyag kerti székeken, kerti ládákon ülve, a járdán beszélték meg egy-egy versenynap eseményeit, részidőit. Nem csak a magyarok, mindenki más.

Eközben szelíden gőzölgött az aszfalt, miután esett. A sportolói falut napokkal az esemény előtt adták át, még a matracok is nejlonban voltak. Meg a kilincsek, meg a konyha, meg a vécé is, és úgy általában minden. A nappaliban egy tévé volt, könnyen kikövetkeztethető, milyen márka. Miután a sportolók és a média kiköltöztek ezekből az apartmanokból, leszedték a nejlont, és értékesítették az ingatlanokat.

Érthető is, ha ebből a környezetből buliba vágyik egy sportoló a verseny okozta feszültséget levezetni. Az olasz vb-győztes Federica Pellegrini vagy a svéd Sarah Sjöström is ott állt a kijáratnál taxira várva szombat este, amit nagyon szívesen hívtak is nekik az önkéntesek.

Indul a bulika

Természetes-e az, ha egy élsportoló, miután befejezte a versenyét, kiengedi a gőzt, és buliba megy. Ha ezt a kérdést úgy tesszük fel, hogy természetes-e az, hogy egy átlagember, miután túl van az év fontos eseményén, azt gondolja, egy buliban kapcsolódik ki, ki mondaná neki, ne tegye?

Kenderesi ott volt a Coyote Ugly nevű helyen, ahol a péntek esti sportolói buli volt. Ez a rendezvény elsősorban vízilabdásoknak szólt, mert a női torna épp aznap ért véget. Amikor a galéria szintje leszakadt, éppen kiment az épület elé.

Ketten meghaltak, sokakat sokkolt az eset, hiszen vérző fejeket, törött végtagokat láttak menekülés közben, amikor a gerendák pusztítást végeztek. A galériaszint alatt táncolók ugyanis akaratukon kívül bajba kerültek.

Ez azonban nem tántorított sok sportolót, hogy másnap este is bulizni induljon. Egy napra rá indult el Kenderesi a társaival a Club Libertine nevű helyre, ahol az elhíresült affér történt. Nem lehet elbagatellizálni a történteket, a felmentés gondolata nem is fogant meg senkiben, mert az úszó hibázott – ezt önmaga is elismerte –, de ettől az egy esettől nyilván még nem lett szexuális ragadozó, válogatás nélkül taperoló.

Létezik egy felvétel, amit más sportolók készítettek a klubban, ezen látható, hogy bulihangulat van, és jó sok pezsgő fogy. Azt nem tudjuk, milyen videó jutott az ügyészség birtokába, de tény: pénzbírság után elengedték Kenderesit.

Ezt a videót maga a bár rakta ki, hogyan is kell elképzelni náluk egy bulit.

Vádirat: Kinézte magának, zaklatási szándékkal

Kenderesi a T1-es asztalnál foglalt helyet, és lazított. Nem egyedül, társakkal. Az útlevelét nem vitte magával, de az akkreditációs kártyája ott lógott a nyakában. Erre szinte száz százalékban nincs szükség az uszodán kívül, most ezzel igazolta magát.

Állítása szerint hozzáért az egyik nem ottani, hanem a jó hangulatért felelős, erre a szombat estére átigazolt táncosnő fenekéhez. Legalábbis, úgy tudjuk, így fogalmaz a vádirat.

Kinézte magának, zaklatási szándékkal

– állítólag ezt is a hivatalos dokumentum tartalmazza. És azt is, hogy a pezsgős üveggel a kezében az asztalok közt forgolódó nőnek nem volt heves ellenreakciója.

A civil ruhás biztonsági személyzet viszont észrevette a mozdulatot, megragadták az úszót, és a bár elé kísérték. Mivel most az országban lényegesen érzékenyebbek az ilyen esetekre – az előbb láttuk, hogy miért –, a lengén öltözött felszolgáló feljelentést tett. Félelemben tartotta az egész országot a szöuli eset, az elővigyázatosság a minimum ilyenkor. A Club Libertine egyébként a sportolókat a vb alatt nagy örömmel és ingyenes welcome drinkkel fogadta, de most a biztonsági főnök erélyesen fellépett.

Kenderesi már az utcán azt mondta neki, ha hibázott, akkor fizet, de erre ingatták a fejüket, mert a rendőrség már úton volt. Elfutni nem akart, nem is lett volna sok értelme, mert minden be volt kamerázva. Így mennie kellett a rendőrőrsre.

A hátsó ajtón kellett kisurrannia a rendőrségről

Az őrsön több órát várakozott, mert az egyik ügyész nem tudott dönteni, ezért egy másiknak, felettesének passzolta át az ügyet. Eközben megjelent a klub biztonsági főnöke is, jóval Kenderesi után. Vélhetően ő is vallomást tett, ahogy előtte természetesen a magyar úszó is. Az inzultust elszenvedő nő is elmondta a verzióját.

Miután ezt megtették, már körülbelül dél lehetett, amikor a rendőrök arra hívták fel a figyelmét, ne azon a bejáraton menjen ki, amelyen bejött, mert ott már a sajtó várja, öt-hat kamerás tévéstáb is ott volt már, és maguk a rendőrök irányították a hátsó kijárat irányába. Erre a jelenetre utalt később Sós Csaba, az úszók kapitánya, aki szerint Kenderesit „a hátsó ajtón kellett kimenekíteni”.

Valójában nem volt menekülés, ott zavartalanul távozott, de akkor még nem gondolta, hogy szexuális zaklatás lesz a vád ellene.

Még a helyszínen azt mondták többen újságíróknak – magas rangú diplomata is ekként vélekedett –, hogy ha mindez egy helyivel történik, messze nem ilyen horderejű az egész ügy. A külföldi viszont más. Ettől még vendégszeretőek a koreaiak, előre köszönnek, meghajolnak, mosolyognak.

Szijjártó Pétertől jött a telefon

Miután visszatért a sportolói faluba, aludt pár órát, és hirtelen sok hívása lett. Úgy tudjuk, hogy a külgazdasági és külügyügyminiszter is kereste, Szijjártó Péter nyugtatta, minden segítséget megkap. Az előzetes hírekben az szerepelt, hogy tíz napot kell még az országban maradnia, de Kenderesi már vasárnap este olyan információt kapott, hogy menjen Szöulba, legyen a követség közelében, és majd öt-hat nap alatt lezavarják az ügyét. Végül ebből négy nap lett, és csütörtök este már Magyarországon volt.

A külügynek elküldték Kvangdzsuból az eset ismertetőjét, ebben – úgy tudjuk – a szexuális indíttatás utalás szintjén sem szerepel. A minisztériumtól érdeklődtünk, valóban így van-e, de eddig nem kaptunk választ.

Kenderesi kell a kapitánynak

Az Olimpiai Charta egyik legfontosabb mondata, hogy a sportoló az első. Ezért is emelte ki mindegyik nyilatkozatában Sós Csaba szövetségi kapitány, hogy neki a versenyző a fontos. Aki most akkor is összerezzen, ha látja, cseng a telefonja. A kapitány szerint óriási a különbség a vétkező és a bűnöző közt.

Kenderesi megtévedt, ettől még a tokiói olimpia egyik éremesélyese maradt. Az élsportolói lét persze nem menti fel az alól, hogy az életben is szabálykövetően viselkedjen.

Csak vízió, ne is gondoljunk bele komolyabban, de ha Milák megsérül, hirtelen Kenderesi lép elő favoritnak. Mert azt ne feledjük: ha a magyar bajnokságon márciusban elért idejét hozza a vb-n, akkor most kettős magyar győzelemről beszélünk. Azzal ugyanis második lehetett volna Milák mögött. „Nekem ez az úszó kell” – nyomatékosította nem véletlenül Sós.

Be lehet tiltani az esti bulikat?

A jelenlegi elnök, az 1980-as olimpia bajnoka, Wladár Sándor amondó, hogy régebben sem volt buli, kibírják most is az úszók, ha nem lesz lezárása egy ilyen eseménynek. Ezért ő a betiltás mellett döntött. Széchy Tamásnál amúgy is szigorúan tiltott volt, hogy a nagy versenyek után csoportosan ellazuljanak. Azóta van hivatalos after party, de azt ki is lehet hagyni. Neki elsősorban óvnia kell a versenyzőket.

Wladár úgy gondolja, ha fel is kell készíteni egy-egy ország kulturális szokásaira a válogatottat, minden versenyző mellé nem lehet őrt állítani. De mostantól igyekeznek arra törekedni, hogy még alaposabban mondják el, mi jellemző Japánra, ebben a partnerük lesz a Magyar Olimpiai Bizottság. Fontos például, hogy ott 22 óra után már be sem lehet menni egy helyi kocsmába, étterembe, ha valaki nem ismeri a nyelvet. Nemcsak a következő olimpia, hanem a 2021-es vizes vb is a távol-keleti országban lesz.

Kenderesi ügyében fegyelmi határozat akkor várható, amíg a dél-koreai fél a hazai szövetségnek is elküldi a büntetőügy határozatát, ez előreláthatólag két-három hét. Az úszót addig is megműtötték, a részlegesen elszakadt térdszalagját tették rendbe, hogy fel tudjon készülni a tokiói olimpiára.