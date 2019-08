Akár örökre is eltilthatják a kínai csodaúszó Szun Jangot

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) október végén nyilvános tárgyaláson hallgatja majd meg a kínaiaik háromszoros olimpiai bajnok csodaúszóját, Szun Jangot, ha pedig kiderül, hogy doppingvétséget követett el, akár örökös eltiltásra is számíthat – írja az MTI.

Fotó: Maddie Meyer / Getty Images Hungary Szun Jang a kvangdzsui világbajnokság 800 méteres freestyle döntő után 2019. július 24-én

A szervezet történetében ez lesz a második nyilvános tárgyalás, 1999-ben az ugyancsak úszó Michelle Smith De Bruin doppingügye zajlott hasonló keretek között. Ebben az esetben egyébként indokoltnak is tűnik a nyílt tárgyalás, a 27 éves Szun Janggal kapcsolatban ugyanis az elmúlt években egymást érték a botrányok.

A legnagyobb port egyértelműen az az ügye kavarta, mikor tavaly szeptemberben előbb elkésett egy doppingvizsgálatról, majd miután vért vettek tőle, arra utasította segítőit, hogy törjék össze a levett vérmintáit tartalmazó fiolákat. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA eltiltását azért kerülte el, mert az ellenőrök az eljárás során több szabálytalanságot is elkövettek. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) ugyanakkor a CAS-hoz fordult az ügyben, az úszó ezért áll most bíróság elé az ősszel.

Szun a történtek miatt a kvangdzsui világbajnokság egyik legmegosztóbb személyisége volt: az uszodában a közönség nem kínai része folyamatosan fütyülte, riválisai közül pedig az ausztrál Mack Horton és a brit Duncan Scott is úgy tiltakozott szereplése ellen, hogy nem állt fel a 200 és 400 méter gyorson is győztes úszó mellé a dobogóra. A kínai csodaúszóval akkor bővebben is foglalkoztunk, ezt a cikket itt olvashatják el: