Cseh László: Felvetődött bennem, hogy hagyom az egészet a francba

Cseh László elégedetlen a kvangdzsui úszó-világbajnokságon mutatott teljesítményével, még az is felmerült benne, hogy abbahagyja az úszást. A Nemzeti Sportnak adott interjújában arról is beszélt, hogy nem akar mindenáron ott lenni a tokiói olimpián jövőre.

Cseh már a koreai vb-n kiábrándult nyilatkozatot adott, akkor azt mondta, két éve nem találja a formáját, még az is felmerült benne, hogy hazajön a verseny közben. „Ennél sokkal súlyosabb gondolataim is támadtak: felvetődött bennem, hogy hagyom az egészet a francba. Örökre. Hiába csinálom keményen végig a felkészülést, a versenyeken gyengén muzsikálok, akkor mi értelme van az egésznek?!" – mondta most a sportlapnak.

Az úszó és az edző is érzi, hogy valamit változtatni kell a felkészülésen. Cseh azt mondta, továbbra is szeret őszni, de nem akarja állandóan rosszul érezni magát a versenyek miatt. Az úszó újra kedvet kapott a kétszáz vegyeshez, a két pillangószámot is megtartja, igaz Milák Kristóf világcsúcsa után kétszázban kevesebb lehetőséget lát.

Kétszáz vegyesen Csehnek már megvan az olimpiai szintje, de erre nem alapoz semmit. Ha a márciusi országos bajnokságon nem megy neki, akkor Tokióról is lemond. „Nem kell az olimpia mindenáron! Nem akarok mindenáron ott lenni! Vagy a világ legjobbjai között vagyok, és akkor megéri utazni, vagy nem létszükséglet az ottlétem."