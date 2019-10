3 arany, összesen 9 magyar érem a budapesti úszóvilágkupán

Tizenegy számban volt magyar döntős a budapesti Duna Arénában rendezett úszóvilágkupa szombati napján, ők összesen kilenc érmet nyertek – Hosszú Katinka 400 vegyesen, Biczó Bence 200 pillangón, a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka összeállítású 4x100-as vegyes gyorsváltó arannyal zárta a napot.

Ahogy az várható volt, Hosszú Katinka fölényesen húzta be a 400 vegyest, a mögötte második Jakabos Zsuzsanna 7 másodperc hátránnyal követte 4:34,37-es idővel győztes Hosszút. A kilencszeres világbajnok Hosszú a nagymedencés eseményen 100 méter háton gyűjtött be még egy bronzot (1:00.69). Jakabos a 400 vegyesen szerzett ezüst mellett 200 gyorson is második lett.

200 pillangón ugyan nem indult a világbajnok és világcsúcstartó Milák Kristóf, sem pedig az olimpiai bronzérmes, Dél-Koreában zaklatási ügybe keveredett Kenderesi Tamás, de így is magyar siker született, ugyanis Biczó Bence nyert 1:58.67 perces idővel.

A szombati program egyik magyar meglepetésével Szentes Bence rukkolt ki, aki 50 méter háton egyéni legjobbjától mindössze négy századdal elmaradva, 25,09 másodperccel második lett az összetett világkupa-versenyben vezető orosz Vlagyimir Morozov mögött.

Férfi 50 mellen Szilágyi Csaba 27,41-gyel második lett, míg férfi 1500 gyorson Gyurta Gergely 15:11,04 perccel a harmadik legjobb időt úszta.

A nap zárószámában a Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jakabos Zsuzsanna, Hosszú Katinka összeállítású 4x100 méteres vegyes gyorsváltó győzött, írja az MTI.