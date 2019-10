Az úszókapitány Tusupnak: Csináljon, amit akar!

Milák Kristóf akár egy újabb leküzdendő akadályként is tekinthetne arra, hogy Szabó Szebasztián a NOB döntése alapján magyarként ott lehet a tokiói olimpián, de örül annak, hogy újabb vetélytársa akadt pillangón – Milák erről a Sport24-ben beszélt.

Minden versenyen megvívunk egymással, és próbáljuk egymást húzni a versenyeken, egymásból kihozni a legtöbbet, nagyon bírjuk egymást mind emberileg, mind versenyszakmailag

– véli a 2019-as dél-koreai világbajnokságot vb-aranyat és világcsúcsot szerző Milák.

Eddig sem tűnt úgy, hogy kis csata lesz majd a pillangóúszók között, de Szabó érkezésével még kiélezettebb verseny lehet, hiszen Milák, Szabó, Cseh László, Kenderesi Tamás és Biczó Bence is ennek az úszásnemnek a specialistája.

Milák viszont már a vegyesúszás felé is kacsintgat, mint mondja, a lehető legtöbb több számban megmutatná magát, hogy minél többet kihozzon magából, és hogy minél szívósabb versenyzőnek tartsák. A szövetségi kapitány Sós Csaba ezt a tervét támogatja, ám Milák vegyesúszó tervei kapcsán azért még vannak fenntartásai: „Kifejezetten jó hatással lesz a pillangóúszására is, főleg a 100 méterre, hogy gyorson és háton is versenyez. És egy vegyesúszást ugyan két évnél hamarabb nem lehet felépíteni, azért támadnak kételyeim a mellúszását látva” – mondta az adásban Sós.

A kapitány Shane Tusup a magyar úszásban való újabb szerepvállalására is kitért:

Sok sikert neki, csináljon, amit akar! Ez Magyarország, itt van egy rendszerünk, és nem ő az az ember, aki miatt ezt fel fogjuk borítani, megjegyzem, ez egyébként fel sem merült, korábban sem. Az edzőink nagyon képzettek, nagyon nagyfokú önállóságot kapnak, Kapás Boglárka is egészen másképp készült, mint Késely Ajna vagy mint Milák Kristóf. Az, hogy valaki más módon készül, nem egy tiltott dolog, sőt kifejezetten támogatott. A tehetség egyedi, mint ahogy az edző és a versenyző is. Vannak ezek a nagy találkozások, az ember miért legyen okosabb azoknál?

– mondta a Szilágyi Liliánát is felkészítő Tusupról a Duna Arénában véget ért világkupa-versenyek után. Az úszók október végén egyébként ismét visszatérnek a Duna Arénába, ahol az ISL-úszóliga versenyeit rendezik majd ekkor.