Hosszú Katinka: Megtanulok ötven gyorson úszni, sprinter akarok lenni

Hosszú Katinka már évek óta sürgette, hogy az úszás kitörtjön az amatőr kategóriából, és olyan rendezvényeken is szerepeljenek az úszók, amelyek nem kizárólag a versenyzésről és a legjobb időkről szólnak, hanem show-t is ad a nézőknek.

"Csakhogy sokáig hiába küzdöttem, aztán hiába gyűjtöttem be minden létező címet, értem el sorra a világrekordokat, tehetetlennek éreztem magam. Úgy éreztem, mindez hiábavaló, mert a sportág nem olyan népszerű, mint például a kosárlabda vagy a tenisz" - emlékezett vissza Hosszú az Nso.hu-nak.

A dolog aktualitását az adja, hogy elindult az úgynevezett ISL-sorozat, amelynek következő állomása a hétvégén Budapesten a Duna Arénában lesz. Ezen persze Hosszú is részt vesz, és így írta le, mi is a különbség egy hagyományos világversenyhez képest: itt "a futamok előtt beszélgetünk, néhány csapattársat biztatni, bátorítani kell, és van olyan is, aki annak örül, hogy előtte milyen jól úszott – az egészben sokkal több az érzelem, és az embert is többféle inger éri."

Hosszút annyira inspirálja ez a versenysorozat, hogy új célt tűzött ki maga elé:

megtanulok ötven gyorson úszni. Sprinter akarok lenni. Ez a következő célom.

Hosszú a sikereit vegyesben és háton érte el, az ötven gyors merőben új pálya lesz számára. Az ISL-sorozatban ötven gyorson egymás után többször úsznak a versenyzők, és mindig feleződik a mezőny. Az úszó azt ígéri, hogy jövőre már láthatjuk őt ilyen csillagszórós futamban ötven gyorson.