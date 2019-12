Rövidpályás úszó-Eb: Hosszú és Jakabos óriási fölénnyel a 400 vegyes döntőjében

Petrov Árpád azt írta az Indexnek, már most többet kapott az úszósporttól, amit valaha is adhat. Az olimpiai bajnok legnagyobb szurkolója lesz Tokióban.

A glasgow-i rövidpályás úszó-Európa-bajnokság első napján Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna óriási fölénnyel jutott döntőbe 400 méter vegyesen, és ugyancsak készülhet az esti finálékra 400 méter gyorson Holló Balázs, 200 méter háton Telegdy Ádám, valamint a férfi 4x50 méteres gyorsváltó, írja az MTI.

A már edző nélkül készülő, az edzői akkreditációját párjának adó Hosszú Katinka 4:26,75-tel jutott 400 vegyesen a döntőbe, mögötte szorosan ért célba Jakabos Zsuzsanna (4:27,87) a második helyen, ők ketten hat, illetve öt másodpercet vertek a harmadik helyezettre. A számban rajtuk kívül még két induló volt, de sem az egyéni csúcsot úszó 17 éves Szabó-Feltóthy Eszter (4:39,27), sem a döntős időt úszó Kapás Boglárka (4:35,41) nem jutott be a döntőbe – utóbbi hiába zárt az összesített eredménysor hatodik helyén, egy nemzetből csak két döntőst engednek a szabályok, így ő kénytelen volt lemondani a döntős szereplésről.

A magyar szempontból a programot nyitó 100 pillangón sem Takács Krisztián, sem Szabó Szebasztián nem jutott be a döntőbe, Takács 53,30-as idővel a 47., Szabó pedig 51,40-nel a 19. lett. „Szerettem volna továbbjutni, csalódott vagyok, hiszen az egész évem elég jó volt, de most, amikor kellett volna, nem sikerült. Nem akarok kifogásokat keresni, de kicsit kezdek beteg is lenni. Az ötvenre szeretném összeszedni magam” – nyilatkozta az MTI-nek az idén honosított Szabó, aki hozzátette, nagyon szeretné megszerezni válogatott színekben is az első érmét.

50 mellen a nők között a 17 éves Békési Eszter 32,39-es egyéni csúccsal a 43., a 32,18-at úszó Bordás Beatrix szintén egyéni csúcsot elérve a 42. lett, a férfiaknál 50 mellen pedig Horváth Dávid 27,55-tel a 31. helyen végzett.

Férfi 400 gyorson három magyar induló volt. A 2017-es indianapolisi junior-világbajnokságon a számban ezüstérmet szerző Holló Balázs 3:40,01-es egyéni rekorddal jutott be a döntőbe, Kalmár Ákos 3:46,06-tal a 25., míg az idei junior-vb-n aranyérmes Zombori Gábor 3:45,14-es egyéni csúccsal a 20. lett.

Férfi 200 háton is három magyar indult: Telegdy Ádám 1:51,20-as idővel hatodik helyen jutott a döntőbe, Bernek Péter 1:53,97-tel a 18., Szentes Bence 2:00,34-es idővel pedig a 24. lett.

A Lobanovszkij Maxim, Gyárfás Bence, Takács Krisztián, Szabó Szebasztián összeállítású 4x50 méteres férfi gyorsváltó 1:25,75 perces idővel az ötödik helyen került a döntőbe.

A szerda délelőtt program zárásaként női 800 méter gyorson Késely Ajna volt érdekelt, a 18 éves versenyző eddigi legjobb rövidpályás eredményét (8:21.25) alaposan megjavítva, 8:13,66 perccel a második helyen jutott a csütörtöki fináléba.

Az esti program magyar idő szerint 18 órakor kezdődik.