Fura szabály miatt nem döntőzhet az Eb-n a magyar úszó

Késely Ajna ezüstérmet nyert 800 méter gyorson a glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján: a 18 éves magyar úszó 8:11,77 perces egyéni csúccsal ért célba, írja az MTI. Bohus Richárd egy fura szabály miatt maradt le a döntőről.

Késely a szerdai előfutamból eddigi legjobb rövidpályás eredményét (8:21,25) alaposan megjavítva, 8:13,66-tal a második helyen jutott tovább. A csütörtöki döntőben a rajt után erősen kezdett, 200 méternél közel két másodperccel volt gyorsabb, mint délelőtt.

Hasonlóan alakult a különbség 400 méter után is, ugyanakkor az olasz Simona Quadarella jó másfél testhosszal ellépett, így Késely a másik olasszal, Martina Rita Caramignolival csatázott a második helyért, és csatlakozott hozzájuk a liechtensteini Julia Hassler is. Az utolsó 50 méterre Késely és az olasz szinte egyszerre fordult, de a magyar ekkor jól érzékelhetően rákapcsolt és az ezüstérmet összességében simán hozta.

Késely Ajna ezüstérmes lett 800 méteres gyorsúszásban a glasgow-i rövidpályás úszó-Eb-n

Késely pályafutása negyedik érmét szerezte felnőtt világversenyen, egy éve ugyancsak Glasgow-ban a nagymedencés Eb-n két második és egy harmadik hellyel zárt.

„Azért a szívem csücske a Duna Aréna. Ez a rövidpálya egy kis játék a számunkra, van még mit fejlődnöm a fordulókban, de harmincegy van belőlük, és mindegyikből jól kidelfinezni szinte lehetetlen. Az országos csúcsot szerettem volna megdönteni, de nem vagyok csalódott egy egyéni csúccsal és ezüstéremmel a kezemben. A döntőben nagyon izgultam, sokkal több önbizalomra lenne szükségem. Kicsit még picinek érzem magam a felnőttek között, de még jó sok évem van, nem ez volt az utolsó versenyem" – nyilatkozta Késely Ajna.

A férfi 100 méteres hátúszás elődöntőjében Bohus Richárd a nyolcadik legjobb időt úszta, 50,65 másodperccel új országos csúcsot ért el, amivel ott kellene lennie a döntőben, de egy ritkán alkalmazott szabály miatt erre nem lesz lehetősége. A szabály szerint a két elődöntő első két helyezettje automatikusan finalista, így ő kiszorult, hiába volt jobb az első futam másodikjánál is.

Bohus Richárd a glasgow-i rövidpályás úszó-Eb elődöntőjében

„Ilyen szinte sosincs, erre nem igazán tudok precedenst említeni. Azért nem vagyok elkeseredve, mert jobbat is úsztam, mint azt előre gondoltam volna. Ahhoz képest, hogy egy hete pihenek, ez nagyon jó" - nyilatkozott az MTI-nek Bohus, aki gyakorlatilag még most is a felkészülés időszakában jár, ugyanis két hét múlva egy Győrben sorra kerülő versenyen szeretné teljesíteni 100 méter háton az olimpiai A-szintet.

Bordás Beatrix 50 méter pillangón elődöntőzött, de csak a 16. lett. Hosszú Katinka 100 méter vegyesen a legjobb időt úszta az elődöntőben, de az MTI-nek azt monda, a súlyzós edzések miatt még mindig lassúnak érzi magát.

A férfi 400 méter vegyes döntőjében két magyar is úszott, Holló Balázs a negyedik, Gyurta Gergely a hetedik lett.

Eredmények:

női 800 m gyors Európa-bajnok:

1. Simona Quadarella (Olaszország) 8:10.30 perc

2. KÉSELY AJNA 8:11.77

3. Martina Rita Caramignoli (Olaszország) 8:12.36

férfi 400 m vegyes:

1.Max Litchfield (Nagy-Britannia) 4:01.36 perc

2. Ilja Borogyin (Oroszország) 4:03.65

3. Danyil Pasznyikov (Oroszország) 4:04.98

4. HOLLÓ BALÁZS 4:05.13

...7. GYURTA GERGELY 4:06.95