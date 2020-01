Kenderesi Tamás Ázsiában építi újjá magát

Jövő héten Sencsenben és Pekingben versenyez az úszóválogatott négy tagja. Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Szilágyi Liliána is rajthoz áll 200 pillangón a nemzetközi szövetség (FINA) égisze alatt zajló Bajnokok Ligája versenyen, amelyiknek 1,2 millió dollár a díjalapja.

Az SzPress Hírszolgálat úgy tudja, hogy a Szilágyit felkészítő Shane Tusup nem lesz ott ezeken a versenyeken.

A férfiaknál Kenderesi Tamás ugrik a medencébe hosszú kihagyás után. A pécsi úszó a tavalyi dél-koreai vb-n nyolcadik lett, de még a vb ideje alatt a rendőrség előállította őt szexuális zaklatás miatt az egyik éjszakai bárból, és pénzbüntetéssel szabadult.

Már Magyarországon térdműtéten esett át, és nemzetközi versenyt most vállal először.

„Drukk és kíváncsiság is van bennem, előbbit igyekszem leküzdeni, utóbbira viszont csak akkor kapok érdemi választ, ha majd a célba érek, remélhetően 1:55-1:56 körüli idővel. Számomra ezúttal az is dicsőség, hogy meghívást kaptam. Tisztában vagyok azzal, hogy a japánok felspannolva már most az olimpiai csapattagságért fognak harcolni, miközben jómagam alapozásból érkezem. Húzós lesz a verseny már Sencsenben is, mert meghívták Maszato Szakait, aki mögött 22 századdal bronzérmes lettem négy éve az olimpiai döntőben. Pekingben aztán megkapom Daija Szetot is, a tavalyi vb 200 és 400 vegyes győztesét, a 200 pillangó második helyezettjét. Lesz egy ukrán és egy amerikai vetélytársaim is.

A versenyrutin visszaszerzése a célom. Annak a Kenderesi Tamásnak az újjáépítése, aki Rióban háromszor is a gyerekkori példaképe mellett úszhatott. Éveken át Phelps motivált, és most nagyon furcsa, hogy már nincs közöttünk a versenyeken. Ráadásul Milák Kristófot kaptam helyette egy olyan magyar földön kívülit, akit még Phelpsnél is nehezebben lehet megszorítani”

– mondta Kenderesi az SzPressnek.

Kenderesi három hetes thaiföldi edzőtáborban is részt vesz január végén és február elején.