Az úszószövetség szerint nem hibáztak, amikor nem rendelték karanténba Kapásékat

Múlt héten derült ki, hogy magyar is úszók is elkapták a koronavírust, legalább nyolc versenyző érintett, többek között a 2016-es riói olimpián bronzérmet szerző Kapás Boglárka is megfertőződött.

Az úszók törökországi és thaiföldi edzőtáborban készültek a magyar bajnokságra és az olimpiára, mielőtt március közepén hazatértek Magyarországra. Az olimpiai kvótákról is döntő ob-t a járvány miatt lefújta a Magyar Úszó Szövetség, az úszóknak külön uszodákat biztosítottak, hogy a külvilágtól elzártan, zavartalanul folytathassák a felkészülést, ennek feltétele volt a negatív koronavírusteszt.

Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke a Blikknek azt mondta, nem követtek el hibát, amikor az edzőtáborból hazatérő úszókat nem rendelték karanténba, és az edzéseket sem tiltották meg nekik. Erről az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Nemzeti Sportközpontokkal, a járványüggyel és a külügyminisztériummal is egyeztettek.

Mielőtt hazaérkeztek az úszóink, minden csapat tájékoztatót kapott a kormányzati intézkedésekről. Ekkor még csak Irán, Dél-Korea, Olaszország és Kína volt megjelölve endémiás gócpontként, szó sem volt arról, hogy például a Thaiföldről, Törökországból, az Egyesült Államokból, Dél-Afrikából, Izraelből, Portugáliából és Bulgáriából hazatérő sportolóinkat bármilyen korlátozó intézkedés, szabályozás érintené. Így nem korlátozhattuk az edzéslehetőségeiket.

Szerint ebben a helyzetben „mindenki katona”, az a feladata, hogy betartsa az utasításokat, a szövetség megfelelt a járványügyi szabályoknak. Jó döntésnek tartja, hogy elhalasztották az ob-t, azzal viszont nem ért egyet, hogy az Európai Úszó Szövetség (LEN) augusztusban pótolná a járvány miatt elhalasztott budapesti Európa-bajnokságot.

A szövetség rendkívüli ülésen döntött arról, hogy a fertőzöttek magas száma miatt április 15-ig felfüggeszti a keretedzéseket, illetve kötelezi a kerettagokat az uszodai felkészülésük felfüggesztésére. Április 15-ét megelőzően a válogatott kerettagoknak és felkészítőiknek újabb, immár vérvizsgálattal is kiegészített tesztelésen kell részt venniük, mielőtt újra elkezdhetik medencés edzéseiket – természetesen amennyiben az akkori járványügyi helyzet és szabályozás ezt lehetővé teszi.

