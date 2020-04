Alighanem a konyhaúszás a legfájdalmasabb karanténsport

A koronavírus-járvány idején minden sportoló úgy készül, ahogy a karantén adta lehetőségei engedik. Az úszóknak persze nehezebb dolguk van – nem mindenkinek van a kertjében medence, amit aztán kis ötlettel fel is tud használni a gyakorlásra, mint Kapás Boglárka –, így járt az orosz Julija Jefimova is, aki végül teljesen egyedik megoldással élt, hogy otthon is gyakorolhassa az úszómozdulatokat.

A konyhapulton hason fekve, félig a levegőben kezdett mellúszásba, miközben valaki fogta a lábát, hogy le ne essen onnan.

Mindehhez – mondjuk úszóknál nem meglepő módon – irtózatosan erős törzsizmok kellenek. A videón egyébként sorra bemutat minden számot, szóval azon nem múlhat a konyhaúszás (amit senkinek nem javaslunk otthonra), hogy a kedvelt számban nem kivitelezhető.

Jefimova 2013-ban megbukott egy doppingteszten, ami miatt egyrészt egy évvel később eltiltották 16 hónapra, másrészt bukta a 2013-as rövidpályás Európa-bajnokságon nyert érmeit és négy világcsúcsát is. Később aktív szereplője volt a szisztematikus orosz doppingprogramnak, 2016-ban másfél nap alatt hatszor bukott meg meldoniummal, de végül nem tiltották el, és ott lehetett a riói olimpián, ahol két ezüstöt nyert.

Összesen egyébként három olimpiai érme van (még egy bronz Londonból) és hatszoros világbajnok mellúszásban, legutóbb 2019-ben, Kvangdzsuban nyert. (A vb-ken további 7 ezüst- és 4 bronzérme van.)

Sokáig viszont nem kellett ezzel a módszerrel gyakorolnia – kiderült, hogy kitették a kaliforniai bérelt házából, ahonnan egy medencés házba költözött, így akár már Kapás módszerével is folytathatja.

via SB Nation