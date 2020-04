Jövő hétfőn folytatódhat a magyar úszók felkészülése

Miután minden magyar válogatott úszót érintő koronavírusteszt negatív eredményt hozott, kedden hivatalosan is eldőlt, hogy jövő hétfőtől folytathatja a felkészülést a magyar úszóválogatott, miután megkapta az erre vonatkozó engedélyt Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól – írja az MTI.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke hétfőn a Kossuth Rádiónak mondta el, hogy mind a 243, a válogatottat érintő koronavírusteszt negatív eredményt hozott, így a tervek szerint egy hét múlva folytatnák a felkészülésüket. Wladár kedden az M1-nek azt nyilatkozta, hogy meg is kapták az engedélyt, így 27-én folytathatják az úszóedzéseket. Mint mondta, ez már csak azért is jó hír, mert korábban arról volt szó, hogy úgynevezett karantén-edzőtáborban kell majd felkészülniük, az edzőbizottság viszont kérte, hogy ez ne így legyen, és a versenyzők közül is jó páran úgy nyilatkoztak, hogy ezt így nem tudják vállalni.

Annak örülök, hogy bízik a kormányzat és államtitkár asszony a sportolóinkban, hogy ahhoz a nyilatkozathoz, amit aláírtak két héttel ezelőtt, hogy tudni illik, milyen feltételekkel lehet megcsinálni a felkészülést, majd kötik magukat. Azt gondolom, hogy így nagy biztonsággal el lehet majd kerülni a fertőződést

– tette hozzá a szövetség elnöke, aki elmondta azt is, hogy a felnőtt és az ifjúsági válogatott fogja elkezdeni az edzéseket 27-én, így az újraindulás 87 versenyzőt, illetve az őket felkészítő edzőket és kiszolgáló sportszakmai kollégákat érinti majd.

A MÚSZ azt követően függesztette fel a keretedzéseket azok számára, akik külföldi edzőtáborból tértek haza, hogy tízen megfertőződtek, köztük a világbajnok Kapás Boglárka, valamint Kozma Dominik, Bohus Richárd és Horváth Dávid is. Wladár még hétfőn jelezte: ha folytatják az edzéseket, minden tréning előtt orvosi vizsgálaton esnek majd át a versenyzők.