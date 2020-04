Vérplazmát adnak a koronavírus-fertőzésből felgyógyult magyar úszók

A koronavírus-fertőzésen átesett magyar válogatott úszók úgy döntöttek, hogy vérplazmaadással segítenek a súlyos állapotba került betegeken.

A magyar orvosok is ígéretes eredményekről számoltak be, amikor véplazma-terápiát alkalmaztak koronavírusos betegeknél, így arra kérték a fertőzésen átesett és már felgyógyult embereket, hogy plazma adásával segítsenek másokon.

A magyar úszóválogatott több tagja is elkapta a fertőzést, és most úgy döntöttek, hogy egy nyilvános tesztelésen és véradáson ők is segítik a terápiát. A Magyar Úszószövetség közleményéből kiderült, hogy Kapás Boglárka, Kozma Dominik, Bohus Richárd és Horváth Dávid is ad majd plazmát a Testnevelési Egyetemen április 30-án.

A válogatott tagjai a negatív teszteredményeik után hétfőn kezdték meg újra a medencés edzéseket szigorú szabályok betartásával.