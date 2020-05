Az Európai Úszószövetség (LEN) elnökét, Paolo Barellit és több vezetőjét, köztük Gyárfás Tamást is korrupcióval vádolta meg a LEN egykori elnöke, Bartolo Consolo. Úgy értesültünk, hogy a támadások hátterében hatalmi harc áll, és Gyárfás a belső szabályzatot követte.

Consolo szerint a LEN három cégnek, az Elevannak, a CIR-AUR-nak és az Eurozonának is úgy fizetett ki több tízezer eurókat, hogy azért nem kapott valós ellentételezést. Ráadásul, a CIR-AUR Barelli érdekeltségébe tartozik. Consolo ezekért az ügyletekért, Barellit, Gyárfást és a brit David Sparkest tette felelőssé, mint aláírókat.

Információink szerint Gyárfás csak az Elevannal kötött szerződést írta alá 2016-ban, a másik kettőnél még aláíróként sem szerepelt. Az ügyben megkérdeztük a LEN-t is, de azt közölték, a vasárnap kiadott közleményükön kívül egyelőre nem kommentálják az ügyet. Egy LEN-vezető (nem Gyárfásról van szó) viszont azt mondta az Indexnek, hogy „Gyárfást igazságtalanul támadták, semmilyen szerepe nem volt a szerződések megkötésében, csak a belső szabályzatot követve írt alá."

Az Elevan szerződése már 2016-ban is napirenden volt a LEN-nél, és akkor le is zárták az ügyet. A témát forrásaink szerint Consolo egyéni ambíciói miatt melegíthette fel. Az egykori LEN-elnök a nemzetközi szövetségnél (FINA) tiszteletbeli elnökségi tag. Eddig ez a tisztség számtalan előnnyel, napidíjjal, utaztatással járt, de az előjogok jó részét elvette a FINA. Consolo viszont nem akart kikerülni a nemzetközi vérkeringésből, ezért reaktiválta magát. Állítólag már csak azért is, hogy továbbra is minden nagyobb versenyen együtt lehessen görög feleségével, aki az európai és nemzetközi szövetségnél is a műugrás egyik vezetője.

Barellivel mostanában vált ismét feszültté a viszonya, miután Barelli nem támogatta Consolo újbóli szerepvállalását. Consolo korábban 14 éven át vezette a LEN-t, ám 2008-ban le kellett köszönnie a tisztségről – bár folytatta volna az elnökösködést –, mivel Barelli átvette a vezetést az olasz szövetségben, és már önmagát jelölte a LEN-be. Consolo beletörődött ebbe, és 12 évig tiszteletbeli elnökként járhatta a LEN-eseményeket. Mivel a 2017-ben az elnöki posztra is pályázó Barellinek akad sok ellensége a FINA-ban, Consolo most úgy próbálja erősíteni a támogatottságát az utóbbiak körében, hogy támadja a LEN elnökét.