Milák: Ott motoszkál bennem, megérte-e ennyit szenvedni

Mogorva hangvételű interjúban adott tájékoztatást a felkészüléséről Milák Kristóf, a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon 200 pillangón világbajnoki címét és világcsúcsot elérő úszó.

Milák a Nemzeti Sportnak adott válaszaiból kiderül, hogy az olimpia halasztása nem foglalkoztatja túlzottan, ahogy látja, mindenki kapott plusz egy év felkészülést, mindenkit ugyanúgy érint a változás, leginkább az köti le a gondolatait, hogy mennyire tudja majd felszívni magát, mert az olimpia után egy kisebb pihenésre készült, így viszont ez tolódott, és ez lelkileg is megviseli, szüksége lenne már a pihenésre.

Ha túl leszünk az olimpián, akkor eljön ez is. Bár ha nyerek, talán nem is fog senkit meglepni, mert ugye, mindenki előre megmondta, hogy ebből olimpiai arany lesz. Vagyis ugyanott leszek akkor, mint most. Sehol. Nullán

– mondta.

Hozzátette, hogy annyira kimerítette a felkészülés, hogy jelenleg szeretné, ha nem csak az úszásból állna az élete. „Menedékeket keresek, olyanokat, amelyek kikapcsolnak, és igyekszem ilyenkor minél jobban elfelejteni az úszást és feltöltődni. Mert tényleg piszkosul elfáradtam tavaly – és leginkább lelkileg. Nem is baj, hogy egy évvel később rendezik az olimpiát, nem tudom, idén mire lettem volna képes.” Azt is elmondta, hogy mostanság nem is annyira szeret úszni, „[o]tt motoszkál bennem, vajon megérte-e ennyit szenvedni, nagyon foglalkoztat a »Milyen áron jutottam el a sikerig?« kérdése”, és lehet, hogy túl nagy árat fizetett a kvangdzsui aranyért és világcsúcsért.

Az olimpia elhalasztása ugyanakkor lehetőséget adott neki arra, hogy a pillangó mellett a többi úszónemben is fejlessze magát, továbbra is célja, hogy sok számban induljon, de nem ez a fő mozgató erő, hanem az, hogy a változatosság jó hatással van rá. „Nem akarok egyszámos úszó lenni, az egyszerűen nem nekem való. Unalmas” – véli.

Zárásul elmondta, hogy a legjobbat az tenné vele, ha kicsit elengedhetné az úszást, mert az élsport eléggé behatárolja.