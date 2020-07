Nem termelt antitestet a koronavírus-fertőzött magyar úszók szervezete

A magyar úszóválogatott tíz koronavírus-fertőzött tagjának szervezete nem termelt antitestet, így a tőlük levett vérrel nem tudtak más betegeken segíteni, írja a 24.hu.

Márciusban tíz magyar úszóról – köztük Kapás Boglárkáról, Kozma Dominikről, Bohus Richárdról és Horváth Dávidról – derült ki, hogy elkapták a koronavírust. A már meggyógyult sportolók később a Testnevelési Egyetemen adtak vért, hogy a szervezetük által termelt antitestek segítségével súlyos állapotban lévő betegeket lehessen megmenteni.

A Testnevelési Egyetem rektorhelyettese, Lacza Zsombor elmondta, sok emberen úgy megy keresztül a vírus, hogy a beteg szervezete el sem jut az ellenanyag termeléséig.

„A sportolók közül nemcsak az úszókat, hanem összesen öt sportág 29 élsportolóját teszteltük. Közülük egyet találtunk – nem úszót –, akinek a vérében ellenanyagot tudtunk kimutatni. Ez egyetlen dolgot jelent biztosan: bár bizonyítottan minden élsportoló mintaadónk fertőzött volt, vagyis átesett a koronavírus-fertőzésen, közülük huszonnyolcan egyáltalán nem védettek az újabb fertőzés ellen” – mondta a rektorhelyettes.

Örömmel segítettünk, még akkor is, ha fogalmunk sem volt, hogy termelt-e antitestet a szervezetünk, vagy sem. Nem is mi vagyunk azok, akiknek ezt tudni kell. De a mi relatív sikertelen vérplazmatesztünk is azt bizonyítja, fontos lenne, hogy minél több, a fertőzésen átesett beteg adjon vért, mert az mások életét mentheti meg