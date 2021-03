Milák Kristóf 400 méter gyorson is aranyérmes lett

A budapesti Duna Arénában zajló úszó országos bajnokság csütörtök délelőtti döntőiben Milák Kristóf, Kapás Boglárka, Szabó Szebasztián, Bordás Beatrix, Holló Balázs és Hosszú Katinka is aranyérmet szerzett

A csütörtök délelőtti döntők a férfiak 400 méteres gyorsúszásával indultak, az 50 gyorson és 200 pillangón is aranyérmes Milák Kristóf már ötvenhez érve is több mint egy másodperccel előzte meg Zombori Gábort, és innentől kezdve igazából egy pillanatig sem volt kérdéses az újabb győzelme. Az utolsó ötvenen kicsit kiengedve is 3:48.92-vel zárt.

A hölgyek mezőnyében Kapás Boglárka fél távhoz érve egy fél testhosszal vezetett Késely Ajna előtt, a végére pedig közel három másodperces előnnyel csapott elsőként a célba, 4:07.50 perces idővel.

Az 50 pillangó döntőjében Szabó Szebasztián benyúlása volt jobb, 23.36-os idejével megelőzte Milákot (23.50). A női mezőnyben Bordás Beatrix nyerte a számot.

A 200 vegyesen Cseh László a felénél 1.21 másodperccel vezetetett, de mellen Holló Balázs felkapaszkodott, és megnyerte a versenyt, 1:59-en kívüli idejével viszont Kós Hubertet és Cseh Lászlót sem tudta megelőzni az olimpiai kvalifikációs legjobb időket tekintve. Hosszú Katinka a papírformának megfelelően behúzta ezt a számot, így a 200 pillangó ezüstérme után első aranyát szerezte meg ezen az ob-n.

A délelőtt során utolsóként a 4x200-as gyorsváltók ugrottak a vízbe, a férfiaknál Németh Nándor óriási előnyt adott a BVSC-nek, a társak pedig végig tartani tudták az első helyet, a hölgyeknél pedig a Szegedi Úszó Egylet fölényesen lett aranyérmes.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd