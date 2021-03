Sós Csaba: Nem szeretném Cseh Lászlót méltatlan helyzetbe hozni

Milák Kristóf ellopta a show-t ezen az ob-n, hiszen amellett, hogy nyert hat aranyat és egy ezüstöt, 200 pillangón megúszta minden idők második legjobb idejét, valamint volt két országos csúcsa is. Mindezt úgy, hogy korábban eléggé megviselte a koronavírus. Számított ezekre az eredményekre, vagy az ön elvárásait is túlszárnyalta?

Azt hiszem, az ő esetében a „meglepetés” szót el lehet felejteni. Túl nagy aggályaim nem voltak, mert korábban jó hírek jöttek róla, valamint meglátogattam a kaposvári edzőtáborban, és amit ott láttam, megnyugtató volt. Amit most 200 pillangón az előfutamban úszott (1:52.50), azt az időt reméltem tőle, de annál jobbakat is ment, úgyhogy őt szerintem kipipálhatjuk.

A döntőben 150-ig jobban állt a saját kvangdzsui világcsúcsánál, pedig most nem volt ott Chad le Clos, hogy „húzza” magával. Ez mit jelenthet a jövőre nézve?

Elég korrekten nyilatkozott utána, kezd felnőtt lenni a fiatalemberből, hiszen elmondta, hogy még bőven van előtte munka, mivel nincs tökéletes állapotban. Hát, ha ez nem az, akkor én még jobban örülök!

Kapás Boglárka is megközelítette a 2019-es világbajnoki idejét 200 pillangón. Tőle is azt kapta, amit várt?

Bogival kapcsolatban szinte sosem volt negatív élményem, azt kell mondanom, hogy tőle ez a produkció természetes. Amíg létezik, megy előre, a kvalitásait, eredményeit illetően ő sem meglepetés.

Hosszú Katinkáról köztudott, hogy a felkészülésének szerves része az állandó versenyzés, amire az elmúlt időszakban nem nagyon volt lehetősége. Ehhez képest hol tart ő most?

Egyenes leszek: amit az első napon 200 pillangón úszott, az Hosszú-szerű volt, a felkészülés ezen szakaszában ilyeneket szokott hozni. Ez alapján abban bíztam, hogy vegyesen is jobb lesz, de azt tudni kell, hogy az a legösszetettebb szám, ott mindegyik úszásnem mozgásanyagának együtt is és külön-külön is meg kell lennie, akárcsak az állóképességnek és a váltásnak.

Ez még nem ment úgy, láthatólag ő is jobbra számított, de utolsó nap megint olyat produkált, ami a régi önmagát idézte.

A pillangó és a gyors sínen van, a hát még kicsit hibádzik. Nemcsak a verseny és a rengeteg bevállalt szám hiányzott neki, hanem az is, hogy előtte, utána és közben is szokott edzeni, ami most kimaradt. Nagyon mélyről indult emiatt, de azt láttam rajta, hogy továbbra is elszánt, és amikor ő elszánt, akkor mindig jól úszik.

Térjünk vissza kicsit Milákhoz, mert úgy tűnik, ő is számhalmozó lesz, legalábbis ebben maradtak a májusi Eb-vel kapcsolatban. Neki is ez kell a minél jobb teljesítményhez, vagy ő így szeretne kiteljesedni?

A tapasztalatok szerint van még 2-3 éve addig, hogy kész versenyző legyen. Michael Phelpstől kezdve Darnyi Tamáson, Mark Spitzen át Cseh Lászlóig mindannyian 23–24 évesen érték el a legjobb időeredményeiket. Szóval van előrelépési lehetőség, és eddig nem volt alkalma kipróbálni ezt. Egy gond van, még nem olimpiai bajnok, azt be kell húzni, ezért vele és az edzőjével, Selmeci Attilával is egyeztettünk, hogy ott ne akarjon sorozatterhelést, azt nem ott kell megtanulni. Az Eb-n azt csinál majd, amit szeretne.

Nem kapzsi ő, de azt lassan mindenki látja, hogy nemcsak pillangón, hanem gyorsúszásban is főszereplő lesz a nemzetközi versenyeken.

Erre az Eb lesz a legjobb lehetőség, elvileg elindul 100, 200 és 400 méter gyorson, 100 és 200 méter pillangón, sőt talán az 50-et is bevállalja, plusz a váltók. Szép sorozat lesz, az olimpián pedig fel kell tenni a pontot az i-re.

A világrekord után is elmondta, hogy szeretne a gyorsúszásra is ráfeküdni, ami olyan jól sikerült neki, hogy 100-on országos csúcsot úszott. Rálépett ezzel a gyorsúszók tyúkszemére?

Nézze, a magyar úszás mindig jól reagált a kihívásokra, úgyhogy ezzel nincs semmi baj. Ha figyelembe vesszük, hogy ő nem volt tagja a Budapesten bronzérmes 4×100-as váltónak, most pedig ő a legjobb, akkor ez már előrelépés, és csak csendben jegyezném meg, hogy háton sem lesz rossz. Sajnos viszont úgy tűnik, hogy a Di-Per-Te-oltással együtt a mellúszás ellenit is megkapta gyerekkorában, abban sosem lesz tagja az élmezőnynek. Emiatt a vegyes is kockázatos, de a másik háromban klasszis eredmények jöhetnek.

Ha már szóba került az a váltó: okozhat valamelyik hasonló szenzációt az olimpián, mint az az egység négy évvel ezelőtt?

Nem lehet kizárni. Nálam a 4×100-as és a 4×200-as gyorsváltó is odaérhet a 3–6. hely bármelyikére. Persze ehhez az is kell, hogy Kozma Dominik is visszajöjjön, akinek most nem az igazi a fizikuma. Csak rajta múlik, hogy meglegyen a versenysúlya, és becsülettel eddzen, mert az ő ‘17-es formájával a dobogó nem illúzió lenne, hanem remény.

Ráadásul a váltóknak általában ő a szíve és a lelke.

Persze, ő az alfahím, már ha olyan a formája. Azzal együtt is, hogy 200 gyorson az Eb-re halasztottam a kerethirdetést, de nem negligáltam az eredményét. Őszintén mondom, utána én óhajtom a leginkább, hogy ott legyen az olimpián. És legyen az a nagyszájú, versenysúlyban és bombaformában lévő Kozma, aki sok mindent eldönthet.

Van még egy táv, ahol nyitva hagyta a kaput, férfi 200 vegyesen is az Eb után dönt, azaz Cseh László sem védett. Mi áll a döntése hátterében?

Lacival még a héten leülök beszélgetni. Neki van egy felépített szobra itthon, a közvélemény megszokta, hogy minden világversenyről éremmel jön haza.

Azt viszont nagyon nem szeretném, hogy pofozóbabának álljon oda, most azonban úgy látom, a jelenlegi állapota eléggé messze van attól, hogy a hírnevéhez méltóan szerepeljen.

A bizalmat megkapja, és nála sem töröltem az eredményt, de látni szeretném az Eb-t és a felkészülését. Messze ő a korelnök a csapatban, nem is tudom, hogy az elmúlt 20-25 évben volt-e nála idősebb olimpiai úszónk. És persze nem arról van szó, hogy öreg lenne, hiszen egy férfi 30-35 évesen van ereje teljében, de mögötte van 30 évnyi versenysport, ahol egy számot háromszor kell leúszni egy viadalon az éremosztásig, kb. 30 órán belül. Emlékszik, mi volt Kvangdzsuban, miután a legjobb időt úszta az előfutamban?

200 vegyesen? Nem jutott döntőbe.

Így van. Nem akarom, hogy ez megismétlődjön, ennyiről van szó. Volt időszak, amikor egy személyben ő jelentette a magyar úszósportot; roppantul méltányolom az akaratát és az erőfeszítéseit, de itt még szükség lesz egy beszélgetésre vele és az edzőjével.

Nem voltunk még ilyen helyzetben a járvány miatt. Nem gondolnám, hogy motiválatlan vagy mentális problémái vannak. Egykori úszóként tökéletesen megértem, milyen az, amikor valakinek az ideje percre pontosan be van osztva, mindig van igazodási pont hetes, hónapos vagy éves távlatban, amiről rendkívül nehéz lemondani. Az ember sokszor van úgy vele, hogy inkább hagyná az egészet a fenébe, aztán tíz perc múlva kijózanodik, és eszébe jut, hogy akkor mi lesz az úszás helyett. Ő három évtizede benne van, húsz éve már országos bajnok volt, nyert 112 magyar bajnoki címet, amivel csúcstartó.

Megértem, hogy nem engedi el könnyen, de méltatlan helyzetbe sem szeretném hozni.

Késely Ajna elmondta, hogy az ob előtt volt egy komolyabb betegsége (nem koronavírus), aztán megnyerte a 800 méter gyorsot, de 400-on és 1500-on kikapott. Az ő szereplését hogyan értékeli?

Nagyon érdekes, hogy például a 200 pillangó előfutamában egyéni csúcsot úszott, aztán a döntőben lassabb volt két másodperccel, ami rá egyáltalán nem jellemző. Lehet, hogy a betegség az oka, és akkor is edzett, amikor nem kellett volna, nem tudom. Most is edzésben van, készül, rendkívül jó úszónk, aki meghatározó alakja lehet a magyar úszósportnak. Vele szemben magasabbak voltak az elvárásaim, de megértem azt, amit láttam, és feltétel nélkül bízom benne, biztos vagyok abban, hogy az Eb-n jól fog szerepelni.

Beszéljünk egy kicsit a többi fiatalról is! Voltak néhányan, akik megvillantották a tehetségüket. Továbbra is kiemelkedő az utánpótlás?

A magyar úszósport ebben mindig jó volt, ha megnézzük az ifi Eb- és vb-érmeket, az a felnőtthöz képest aránytalanul komoly, és a tehetséges fiatalokat már a felnőttek között is meg lehet versenyeztetni. Például Kós Hubert 100 pillangón és 200 vegyesen is megjavította a saját korábbi, olimpiai A szintű idejét, nem is kevéssel. Európában akár főszereplő is lehet az utóbbi távon, töretlen a fejlődése, és talán már nem is meglepő ez az eredmény.

Az „idősebbek” közül volt, aki kellemesen meglepte?

Igen, Bernek Péter és Bohus Richárd. Hangsúlyozom, senkinek sem a korával van gondom, felőlem lehet az illető 48 éves, ha ő a legjobb, és becsülettel készül. Mindketten megnyugtatóak voltak, főleg Bernek lepett meg a 400 vegyesen elért egyéni csúcsával, úgyhogy nála nagyon rendben van minden. Bohusra pedig emlékezhetünk a 2017-es 4×100-as csodáról, kell ő nekünk, és fontos, hogy rendben haladjon a felkészülése. Közel volt ő is a legjobbjához, ráadásul jobbakat úszott, mint ilyenkor szokott. Szóval ez a két idősebb legény – remélem, nem bántom meg őket – nagy örömet okozott.

Hogyan összegezné a teljes ob-t, és mik a kilátások a májusi Európa-bajnokságra?

Akinek nem úgy sikerült az országos, azoktól várok előrelépést az Eb-re. A világklasszisainknak azt kívánom, hogy próbálgassák magukat, ez kiváló alkalmat nyújt a sorozatterhelésre. És persze van olyan, akinek már az nagy dolog, hogy tagja lehet egy roppant erős magyar válogatottnak. Az ob egyébként felülmúlta a várakozásaimat, úgyhogy szép Eb elé nézünk.

(Borítókép: Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. Fotó: Trenka Attila)