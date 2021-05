Sós Csaba: Hosszú Katinkára pokoli két hónap vár

Az országos bajnokság után azt mondta, abban maradt Milák Kristóffal, hogy az Európa-bajnokságon próbálja ki a sorozatterhelést és induljon el bármiben, amiben szeretne. Azt kapta tőle, amit várt?

Ennek most volt itt az ideje, az Eb mégsem egy olimpia, az nem megfelelő terep erre. Eb-címe már volt, úgyhogy semmit nem kockáztatott, ezért támogattam, hogy bátran próbálgassa magát. Most megértette, miről beszéltünk, amikor azt mondtuk, hogy egy olimpián ezzel ne foglalkozzon. Ha már nyert olyat is, akkor a következőn mehet, és most már van elképzelése arról, hogy ez mivel jár.

Hogy tetszett a teljesítménye gyorsúszóként?

200 méteren bejutott a döntőbe és ott nagyon bátran úszott, 135 körül még vezetett. Még szoknia kell a testének, olyan ez, mint az oltás, legközelebb már ismerni fogja és lehet hogy nyerhet is.

Hosszú Katinka eredményei (főleg a 200 vegyes) miatt kell aggódni?

Nézze, minden sorozat megszakad, a jó is, meg a rossz is. 400-on, ami pedig a leginkább igénybe veszi a szervezetet, valamint a legtechnikásabb, ott már az igazi Hosszú volt. Azt beszéltük, hogy 4:33 és 4:35 között kellene megérkeznie, és be is jött oda. Persze innen még rengeteg munka vár rá, annyi, mint idáig az országos bajnokságtól számítva. Viszont ha azt elvégzi, akkor olyat úszhat, amilyet rajta kívül még soha senki.

Minden a kezében van, de még egyszer mondom, pokoli két hónap vár rá.

De kijött ő már mélyebb válságokból is, szóval úgy gondoljuk, hogy nem lesz gond.

Említette a sorozatokat, és azoknak a végét; úgy tűnik, Késely Ajna el van átkozva a negyedik helyekkel. Hogy lehet ezek után őt lelkesíteni vagy vigasztalni?

Érzelmi túltelítődése volt az országos bajnokság után, ami rosszul sikerült neki. Ő végigdolgozta az egész pandémiát, elindult a Négy Nemzet Tornán és a két ob-n is, brutálisan edzésben van. Egy pszichés gát mozgott bele és ezen próbál túllendülni, viszont reményt adhat az, amit 1500 gyorson produkált, és ahogy azt ilyen állapotban felvállalta. Szerintem fejben kezd egyben lenni, reményt keltő az, amit az ob-hoz képest itt láttam.

Az ob után Cseh László és Kozma Dominik esetében nyitva hagyta az olimpiai kérdést, azt mondta, az Eb után hoz döntést. Mit lehet most erről tudni?

Cseh Laci esetében arról volt szó, hogy ha szeretne jönni az olimpiára, akkor jöhet, rajta múlik, és ez most is így van. Gondolkodási időt kért, e szerint járunk el.

Kozmáról pedig el kell mondani, hogy közelebb volt a legjobb idejéhez, mint Cseh vagy éppen Hosszú, ráadásul le is fogyott, ami persze egy minimum elvárás volt, ugyanakkor nem egy könnyű dolog. Van egy babája, de így is edzőtáborba vonult, keményen dolgozott, és mivel az időeredménye is megvan, így közöltem vele, hogy jöhet Tokióba.

Volt olyan magyar úszó az Eb-n, akiről megváltozott a véleménye az ob-hoz képest és reménykedésre adhat okot a mostani szereplésük?

Főleg a fiatalok esetében beszélhetünk ilyenről, Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmes lett és A-szintet úszott. Kós Hubert egyelőre nem tudja háromszor ugyanúgy leúszni az adott számot, a középdöntőben elvitte a hév és így nem tudott a döntőre spórolni, de ezt meg lehet tanulni. Az olimpián a döntő lesz a cél, szóval ott nem is kell majd. Egyébként maximálisan elégedett voltam vele.

Már mindenki az olimpiáról beszél a csapaton belül?

Most már egy éve folyamatosan.

Akiknek nem ez lesz az első, azok foglalkoznak azzal, hogy ez teljesen más lesz, mint az eddigiek? Mennyire tudják kizárni a híreszteléseket és a körülményeket?

Nincs más választásuk, tudomásul kell venni, hogy ez van. Vagy alkalmazkodik hozzá valaki, vagy elbukik. A buborékrendszer senkinek sem jó, de még mindig jobb, mintha nem lenne olimpia.