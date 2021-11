Turi György: Igen, Szepesi Nikit nyakon vágtam

Az elmúlt hetekben igencsak izzik a levegő Turi György, a Kőbánya úszóedzője körül, ugyanis korábbi tanítványai közül egyre többen lépnek ki a nyilvánosság elé olyan történetekkel, amelyben Turit testi fenyítéssel, lelki terrorral és szexuális zaklatással vádolják. Az úszóedző módszereiről és kettőjük kapcsolatának elfáradásáról először Késely Ajna mesélt lapunknak, majd jött Cseh László interjúja, amely hatalmas port kavart.

Azóta megszólalt Kozma Dominik is, a minap pedig Dara Eszter beszélt az Indexnek arról az esetről, amikor állítása szerint Turi a nyakát csókolgatta. Rengeteg úszó hagyta ott az elmúlt években, és most már a nyilvánosság is tudja a sportolók motivációját és indokát. Ma Turi is megszólalt az őt ért vádakról, a 24.hu-nak adott interjúban megpróbálta az ő szemszögét bemutatni. Az edző először elmagyarázta a becenevének (Cár) az eredetét, aminek semmi köze nincs a módszereihez, majd azokról is mesélt, kezdve onnan, hogy őt miként nevelték, valamint a sajátjait is megemlítette.

„Az vesse rám az első követ, aki abban a korban szocializálódott, a nyolcvanas évektől gyerekekkel foglalkozott, és olykor, ha erős indoka akadt rá – mert eltört volna a gyerek lába, betört volna a feje, ha az uszodában baromkodik, a vizes kövön elesik, vagy egyéb fegyelmezetlenségekről már ne is beszéljünk –, nem kevert le egy-egy nyaklevest, vagy nem emelt ki a vízből senkit a manapság elfogadhatónál erőszakosabban" – mondta.

Úgy véli, hogy a legmélyebb konfliktusok a nagy egóval rendelkező edzők és tanítványok közötti súrlódásból adódnak, mert ha egy úszó fiatalon sikereket ér el, akkor már felnőttként gondol magára és megkérdőjelezi a mesterének tudását, módszereit, döntéseit. Arra is kitért, hogyan „törte be" Cseh Lászlót, volt, hogy két hónapig szinte minden nap hazazavarta, és azt is elismerte, hogy alkalmazott botot és pálcát is.

Ahogy azt is, hogy Szepesi Nikolettet nyakon vágta, azt viszont konkrétan nem árulta el, hogy miért.

Úgy gondolja, Cseh interjúja indította el a lavinát, aki 2021 eleje óta dolgozik pszichológussal és talán neki köszönhetően jöttek felszínre a régi sérelmek. A többiek pedig Cseh interjúja miatt léptek ki a nyilvánosság elé. Dara Eszter szavait visszautasítja, senkit sem zaklatott szexuálisan.

Elmondja azt is, mely úszó milyen körülmények között távozott, és hogy kit sajnál a legjobban közülük.