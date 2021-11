Bernek Péter szerint sem mond igazat Turi György

Az elmúlt időszakban szinte nem telt el úgy nap, hogy egy jelenlegi vagy korábbi úszó ne vádolta volna meg valamivel Turi Györgyöt, a Kőbánya SC edzőjét, egyben a Magyar Úszó Szövetség alelnökét. Két nappal ezelőtt a szakemberrel a 24.hu készített interjút, amiben megpróbálta az ő szemszögéből bemutatni azokat az eseteket, amiket korábban például Cseh László, Kozma Dominik vagy Dara Eszter hozott fel ellene.

Azóta Szilágyi Liliána is megszólalt az ügyben, szerinte az edző féligazságokkal próbálta tisztázni magát, ma pedig Bernek Péter mesélt a Népszavának arról, hogy Turi az ő esetében nem mondott igazat. Az újdonsült úszóedző (akinek a tanítványa, Késely Ajna beszélt először az Indexnek Turi néhány húzásáról) szerint Turi állítása, miszerint az ő édesapja megharagudott a mesteredzőre, amikor az közölte vele, hogy Bernekből sosem lesz olimpiai bajnok, egyszerűen hazugság, hiszen pontosan képben volt mindenki Bernek képességeivel.

A rövidpályás világbajnok Turi azon kijelentését is cáfolta, hogy sosem kiabált vele, elmondása szerint 14-15 éves korában rendszeresen lelki terror alatt volt Turi által. Ez azért is esett neki rosszul, mert egyébként a medencén kívül jól kijöttek egymással, a két család is jó kapcsolatot ápolt.

Csak azért nem hagyta ott a Kőbányát, mert azt mondták neki, hogy akkor a válogatottból is kikerül.

Ahogy Késelynek korábban, úgy Berneknek sem engedte meg Turi, hogy pszichológushoz járjon, és olyan is történt, hogy szimulálással gyanúsította meg, miközben fáradásos törés volt a sípcsontjában.

Bernek édesanyja is megszólal az interjúban, akit borzalmasan bánt, hogy Turi fenyítése olyan szinten célba ért, hogy a tanítványa otthon sem mert beszélni arról, ami az uszodában történt.