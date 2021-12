Egyelőre itt tartunk – érem nélkül zártuk az úszó-vb-t

Nem voltak vérmes reményeink, és valamelyest így is elmaradtunk kicsit attól, amit vártam, de a vírushelyzetben ez volt idén a negyedik világversenyünk, jelenleg itt tartunk

– nyilatkozott az MTI-nek Sós Csaba.

A szakember megjegyezte, előzetesen Szabó Szebasztiánnak a novemberi kazanyi Európa-bajnokságon mutatott teljesítménye alapján érmet remélt. A győriek úszója – aki rögtön a tatár fővárosban rendezett kontinensviadalt követően kapta el a fertőzést, ami miatt kihagyott két hetet – ehhez 50 méter pillangón volt a legközelebb, melyen a negyedik helyen végzett.

Az Európa-bajnokságon nagyon kijött neki a lépés, ötven méteren most is pár tizeden belül volt mindenki, és világcsúcstartóként joggal remélhettünk tőle érmet, de talán a vírus miatt pont az a frissesség és lendület hiányzott belőle, ami Kazanyban jellemezte őt

– vélekedett Sós Csaba, aki szerint a jövő évi versenynaptár várhatóan már nem változik.

Úgy tűnik, versenyeket nem halasztanak, rendkívül intenzív lesz a jövő év, hiszen májusban már világbajnokságot rendeznek, ráadásul Japánban. A bajnokság időpontját is ehhez kellett igazítani, így most áprilisban lesz az ob. Augusztusban Európa-bajnokság, és készülni kell, mert most jelen pillanatban itt tartunk.