Szilágyi Liliána üzent az őt bátorítóknak és a húgának is

Szilágyi Liliána szívszorító gondolatokat tett közzé szerdán az Elviszlek magammal című műsorban. Arról beszélt, hogy édesapja, a korábbi olimpikon úszó, Szilágyi Zoltán őt, édesanyját és a húgát is rendszeresen, valamint sokféleképpen bántalmazta. Elmondása szerint édesanyját akkor is, amikor várandós volt vele.

Ezt követően csütörtökön Szilágyi Zoltán nyílt levélben szólalt meg:

„Kedves Liliána! Hat éve teszed velem, amit teszel, eddig csendben tűrtem. Most, hogy már a húgodat is belekeverted, s mindezt a nagy nyilvánosság előtt, először és utoljára meg kell szólalnom – szintúgy a nyilvánosság előtt. Ezt követően nem kívánok a sajtóban védekezni vagy magyarázkodni, mert amit állítasz, az ellen nem lehet védekezni, hiszen hogyan bizonyítsam, hogy sosem vertelek vagy bántalmaztalak sem téged, sem édesanyádat, sem húgodat... Ugyanakkor az ügyben a kijelentéseid miatt általam indítandó büntetőeljárás során ez várhatóan tisztázódni fog.”

Az úszónő ezúttal az Instagram-oldalán mondott köszönetet az őt bátorító embereknek.

„Büszkeség, mert sosem hittem volna, számtalan üzenetet kaptam tőletek, ahol megszólaltok emellett az ügy mellett. Amikor elhatároztam, hogy beszélek az engem ért esetekről és tapasztalataimról, féltem nagyon kevesen fogjátok megérteni, mert a téma rendkívüli nehéz és ambivalens. Ezzel szemben megléptünk most együtt egy hatalmas mérföldkövet. Elkezdtünk nyitni egymás felé, és ami még fontosabb elkezdtetek merni megszólalni, megosztani a titeket ért fájdalmakat és elnyomásokat. Erő, mert a közösségnek, amit elindítottunk elsöprő ereje van. Azért mert nem vagyunk többé egyedül, hanem kapcsolódunk egymáshoz. Mindig, minden esetben egy csoda történik, hogyha felismerjük a társadalmunk, közösségünk és legfőképpen önmagunk erejét. Én ennek az egésznek csupán egy képviselője vagyok, de minden szavammal és tettemmel veletek és értetek tevékenykedem. Végül, de nem utolsó sorban pedig remény! Reményt adtatok, hogy igenis bárhonnan fel lehet állni! Bármilyen mélyen is vagy, mindig van kiút! Mindig van megoldás, hiszen ahol megértés születik ott egy új út nyílik! Nagyon-nagyon köszönöm Nektek!!!”

– írta Szilágyi Liliána, aki kiemelte, hogy édesapja megnyilvánulására nem kíván reagálni, ahogyan nyílt vagdalkozásba sem kezd. Úgy véli, ez az ügy sokkal fontosabb annál, hogy szappanoperát csináljanak belőle, a gyűlölet és támadás pedig csak rossz dolgokat szülhet.

Szilveszterkor az Index is közölte Liliána húga, Gerda levelét, amelyben tagadta, hogy őt vagy nővérét abúzus érte volna korábban.

Liliána üzent a 18 éves húgának, akit születésétől fogva a legnagyobb motivációjának tart, kiemelve, hogy minden, amit tett és tesz, nagy részben azért van, hogy egyszer ő is szabadon tudjon élni.

Mérhetetlen erő van benned és tudom, hogy nagyon-nagyon mélyen vagy most, de igenis egy igazi harcos és túlélő vagy! Mindig is az voltál! Sajnálom, ha nem érted miért történik most mindez. Sajnálom, hogy úgy alakult minden, hogy ott kell, legyél! Legfőképpen pedig sajnálom, hogy önmaga védelme érdekében ugyanúgy pajzsként használ téged és a nevedet apánk, mint engem egykor. Ez nem a Te szégyened!