Milák Kristóf a világ idei legjobb idejét úszta 200 méter pillangón

A szám olimpiai és világbajnoka, valamint világcsúcstartója 1:53.88 perces teljesítménnyel – amely ugyanakkor jócskán elmarad 1:50.73-as rekordjától – diadalmaskodott, ezzel könnyedén ugrott a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA ranglistájának élére.

A csütörtöki versenynapon kiemelkedő teljesítményt nyújtott még Rasovszky Kristóf, a tokiói olimpia nyílt vízi küzdelmeiben ezüstérmes versenyző egyéni legjobbját (15:08.86 perc) majd tíz másodperccel megjavítva, 14:59.17 perccel nyert 1500 méter gyorson.

Milák a verseny után az úszószövetségnek értékelte a teljesítményét.

A körülményekhez és a lehetőségeimhez képest elégedett vagyok most ezzel. Tudom, hogy amikor odaállok a kettő pillérre, mindenki valami különlegeset vár, és persze én is szeretek jól menni, jó időket úszni – de azért az az egy hét betegség komolyan lerombolt. Ebben most ennyi volt, azért a világbajnokságon sokkal jobbat fogok jönni – örülök, hogy itt lesz nálunk, én pedig szeretném jó házigazdaként valami komolyabb idővel üdvözölni a többieket