Több mint 30 milliárd forintba kerül a magyarországi vizes vb

Szinte napra pontosan egy hónap múlva, június 17-én indul a magyarországi vizes vb, ennek apropóján pedig a szervezőbizottság a Magyar Úszó- és Vízilabda-szövetséggel karöltve sajtótájékoztatót tartott, amelynek keretein belül többek között a viadal érmeit is bemutatták.

A szervezőbizottság és a MÚSZ elnöke, Wladár Sándor elmondta: amikor 100 nappal ezelőtt Magyarország megkapta a 19. vizes világbajnokság rendezési jogát, rendkívül gyorsan kellett cselekedni, mégsem volt azonban kérdés, hogy Budapest vállalja a megtisztelő felkérést.

Biztos vagyok benne, hogy minden helyszín, minden esemény telt házas lesz, nemcsak Budapesten, hanem a társszervező városokban is. A világ Magyarországra figyel majd, és ahogyan 2017-ben, úgy most is tudom, hogy hazánk minden várakozásnak megfelel majd.

A sajtóeseményen a világbajnokság egyik, ha nem a legfontosabb tartozékait is bemutatták, nevezetesen azokat az érmeket, amelyekért a sportolók majd harcba szállnak a medencében.

Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív igazgatója elárulta, hogy a medáliák Németországban készültek, az idő rövidsége miatt nem volt ugyanis lehetőség a hazai előállításra.

Az is kiderült, hogy 180 ország közel 2700 sportolója vesz majd részt a viadalon, a szurkolók pedig a mai naptól vásárolhatják meg a belépőket a viadalra. A szervezők nagyjából 180 ezer nézővel számolnak a helyszínen a kéthetes világbajnokság során, jegyek pedig az úszásra 1500 és 19 000, míg a vízilabdára 4 és 8 ezer forint között kaphatók.

Az is kiderült, hogy a szervezés nettó költsége 27 milliárd forint, erre jön még rá a FINA-nak jogdíjként fizetendő több mint 4 milliárd forint, így a magyarországi világbajnokság több mint 30 milliárd forintból valósul majd meg.

Az összeg talán soknak tűnik, ám az öt évvel ezelőtti, körülbelül 110 milliárdos költségvetéshez képest lényegesen alacsonyabb.

Kovács Ágnes, Vári Attila, Kemény Dénes és Gyurta Dániel is nagy várakozásokkal tekint a vb-re, korábbi olimpiai bajnokaink is sikereket és aranyérmeket várnak a magyar sportolóktól. Már csak azért is, mert ahogyan fogalmaztak:

hazai medencében, hazai közönség előtt egészen kiváltságos versenyezni, a magyar drukkerek pedig biztosan belehajszolják majd a kedvenceket a győzelembe.

A magyarországi vizes vb június 17-én rajtol és július 3-án ér majd véget.

(Borítókép: A Duna Aréna épülete a főváros XIII. kerületében, a Népfürdő utcában 2019. szeptember 11-én. Fotó: Jászai Csaba / MTI)