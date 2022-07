Másfél hete némi riadalmat keltett, hogy Rasovszky Kristóf nyolcéves nyíltvízi karrierje során először kénytelen volt feladni egy 10 km-es versenyt, és pont a hazai rendezésű világbajnokságon. Mint kiderült, valamilyen vírusfertőzés hátráltatta olimpiai ezüstérmesünket, aki szombat kora reggel ismét régi fényében tündökölt: szokásához híven végig az élmezőnyben haladt a FINA világkupa-sorozat második állomásán, Párizsban, és végül a második helyen végzett (az elsőn, Setubalban harmadik lett).

„A család is mondta, hogy a képeken is átjött, mennyivel jobban mozgok, és én is így éreztem – értékelt a Magyar Úszószövetségnek Rasovszky Kristóf. – Amikor kiszálltam a Lupán, egyértelmű volt, hogy valami nagyon nem stimmelt velem... Bár a gyorstesztem negatív volt ott helyben, nem zárom ki, hogy mégis Covid lehetett, mert most elég sokan nem voltak itt, az ottani két dobogós, Wellbrock és Acerenza egyaránt pozitív, és még innen is küldtek haza embereket pénteken. Sajnálom, hogy a vébén ez történt, mert a mai úszás is mutatja, hogy a felkészüléssel minden stimmelt. Múlt héten edzettem rendesen, és így végig is tudtam menni a megszokott ritmusban, ahogy korábban mindig. Talán, ha picit közelebbről tudom indítani a hajrát, akkor lett volna esélyem beérni Greget, de így sem vagyok elégedetlen, ez a verseny fontos visszajelzés nekem.”

Rasovszky a vb-t követően az Indexnek nyilatkozott arról, az önbizalmát igencsak megviselte, ami a Lupa-tavon történt, de mindent megtesz azért, hogy az edzésekbe temetkezve a lehető leghamarabb visszaépítse azt, ami Budapesten leomlott. A jelek szerint remek úton jár.

Gregorio Paltrinieri ismét kilógott a mezőnyből, igaz, a hajrában Rasovszky nagyon rámászott, ám végül az olasz világbajnok 1.13 másodpercnyit megőrzött az előnyéből. Mögöttük óriási tülekedés zajlott a bronzéremért, Betlehem Dávid fantasztikusat csatázott az ausztrál Slomannel és az olasz Manzival, végül ezúttal az ausztrál ért oda egy hangyányival előbb – még ha a közvetítésben a feliraton eleinte Dávidot mutatták is harmadikként –, így maradt a negyedik hely. Az azonban látszik, hogy a 18 esztendős ifjú klasszis egyre közelít a világelithez: a vb-n 5., most 4., hamarosan meglesz a dobogó is, az összetettben pedig Dávid máris harmadik Paltrinieri és Rasovszky mögött!

Igaz, ettől még nehezen csillapodott le a verseny után: „Az összes ausztrál idióta barom... Második helyen mentem háromszázzal a vége előtt, már odaértem Greg (Paltrinieri) lábához, amikor az utolsó fordítóbójánál Sloman rám jön, elkezdi verni a lábam, meg szorítani lefelé. Ahelyett, hogy megpróbálnánk utolérni az elsőt. Rasó meg közben szépen elment mellettünk sima vízen... És a végén még le is nyúlt az ausztrál. Kivagyok teljesen... Tudom, ez jó, de mégis. Két magyar állhatott volna a dobogón, olyan még sosem volt. Mindegy, majd legközelebb.”

A hölgyeknél Olasz Anna az élboly mögött haladt szinte végig, s végül 12. lett – itt a brazil Ana Marcela Cunha visszavágott a vb-n előtte végző holland Sharon van Rouwendaalnak, miután remek helyezkedéssel az utolsó métereken sikerült „tisztára játszania” magát, és másfél másodperces előnnyel a célba érnie.

Folytatás augusztus utolsó hétvégéjén Kanadában, a Megantic-tóban.

NYÍLTVÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPA (PÁRIZS), 10km

Férfiak: 1. Gregorio Paltrinieri (olasz) 1:51:37.85, 2. Rasovszky Kristóf 1:51:38.98, 3. Nicholas Sloman (ausztrál) 1:51:41.95, 4. Betlehem Dávid 1:51:42.95

Nők: 1. Ana Marcea Cunha (brazil) 2:00:33.71... 12. Olasz Anna 2:00:54.02