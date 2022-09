200 ezer eurós csekk várta a reptéren a 17 éves úszózsenit

Bár a történet már több mint két hónapos, a világ csak most értesült arról, milyen bőkezű volt a román kormány a nemzeti hősként ajnározott David Popovici-val, amikor a 17 éves, akkor már kétszeres felnőtt világbajnok úszó hazatért Bukarestbe a budapesti világbajnokságról. Mert ahogy a swimswam.com szakportál írja, Popovici-ot 200 000 eurós csekk várta az otopeni repülőtéren.

David Popovici igazából a budapesti vizes világbajnokságon robbant be a nemzetközi élvonalba, bár már tavaly a tokiói olimpián is letette a névjegyét a 200 méter gyorson elért negyedik helyével. A Duna Arénában azonban először megnyerte a 200 métert 1:43,21 perces űridővel, majd 100 méter gyorson is aranyérmes lett 47,58-cal. (És ekkor még hol volt a római Eb, ahol ugyanezt a két számot megnyerte, mi több, 100 gyorson 46,86-tal világcsúcsot úszott!)

Popovici-ot annyira nem ismerték még saját hazájában sem, hogy egyik román televízió sem közvetített a budapesti vb-ről, és csak azok után kaptak észbe, hogy a 17 éves srác megnyerte a 200 gyorsot. Egyből három tévétársaság is bejelentkezett a FINA-nál, de csak a közszolgálati tévé kapott közvetítési jogot.

Ettől függetlenül odahaza nemzeti hősként ünnepelték Románia első férfi világbajnokát a sportágban, és amikor hazatért június 27-én, az otopeni repülőtéren Novák Károly Eduárd sportminiszter fogadta. Nem üres kézzel, hanem egy 200 000 eurós csekkel, a román kormány ajándékával, ami jelen kurzus szerint mintegy 80 millió forintnak felel meg.

Ezek után Klaus Johannis köztársasági elnök az ország legmagasabb kitüntetésével, a Románia csillaga érdemrenddel tüntette ki Popovici-ot, és edzője, Adrian Radulescu is állami elismerésben részesült.

(Borítókép: David Popovici Limában 2022. augusztus 31-én. Fotó: Raul Sifuentes/Getty Images Hungary)