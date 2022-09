Nem tudnak leállni a magyar úszók Limában, újabb két érem a termésük

Másodszor is második lett Ábrahám Minna a limai junior világbajnokságon – a 400 után 200 vegyesen is sikerült ezüstérmet nyernie, míg nem kis bravúrral a fiúk 4x200-as gyorsváltója is odaért a dobogóra Bujdosó Zsombor, Bóna Benedek, Kovács Attila, Mészáros Dániel összetételben – közölte a Magyar Úszószövetség.