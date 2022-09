Tizenkilenc tanú bizonyíthatja Szilágyi Liliána igazát a perben

Szilágyi Zoltán becsületsértés miatt jelentette fel a lányát, aki korábban azt állította róla, hogy bántalmazta őt, többek közt szexuálisan is. A per pénteken vette kezdetét, először Szilágyi Liliánát és édesapját hallgatták meg, később pedig az úszónő édesanyja is a bíróság elé állhat.

Az üggyel kapcsoltban nemrég nyilatkozott Szilágyi Liliána ügyvédje, Keviczki István a Borsnak, és azt mondta: a becsületsértés miatt indult ügyekben lehetőség van úgynevezett valóságbizonyításra, és az erre irányuló indítványuknak a bíróság helyt is adott. Ezzel összefüggésben pedig

összesen 19 tanút (köztük Szilágyi Liliána édesanyját) jelentették be a bíróság előtt.

Keviczki istván azt is elismerte, hogy a 19 közül nem biztos, hogy mindenki a bíróság elé is áll majd. Vannak köztük ugyanis bizonytalanok, „ingadozók” is, amit szerinte az magyaráz, hogy „ez egy kényes ügy, ilyen típusú ügyben tanúnak sem jó lenni, és az természetes emberi reakció, hogy ha nem muszáj, akkor az ember nem szívesen vesz részt ebben”.

Sajtónyilvános ügy, kikerekedhet belőle olyan szituáció, hogy kamerák kereszttüzében kell kényes kérdésekről beszélni. A vonakodás csak ebben a tekintetben áll fenn, és csak egy-két potenciális tanú részéről, de ez nem azt jelenti, hogy ne állnának ki teljes mellszélességgel Szilágyi Liliána és az általa képviselt ügy mellett

– mondta az ügyvéd a Borsnak. A bulvárlap azt is megjegyezte, hogy a perben csak hosszú idő múlva jön a folytatás, mivel kiterjedt nyomozást fognak lefolytatni az ügyben.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Szilágyi Liliána és ügyvédje 2022. szeptember 16-án . Fotó: Szollár Zsófi / Index)