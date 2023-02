A bíróság elutasította Szilágyi Zoltán becsületsértési és rágalmazási feljelentését

Jog szerint járt el a MÚSZ eseti bizottsága: a bíróság elutasította Szilágyi Zoltán feljelentését – adta hírül a Magyar Úszó Szövetség közleményében. Az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, Szilágyi Liliána 2021 decemberében, az Elviszlek magammal című műsorban beszélt először azokról a testi és lelki borzalmakról, amelyek őt, édesanyját és húgát érték a korábbi olimpikon úszó édesapja részéről.

Szilágyi Liliána később több interjúban és saját közösségi felületein is beszélt a bántalmazás hatásairól – mint fogalmazott, mindezt azért tette, hogy saját tragikus sorsán keresztül segíteni tudjon mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak, járhatnak, és hasonló bántalmazás áldozataiként kiálljanak önmagukért.

Sajtóhírek szerint az apa már a botrány kezdetekor jelezte, hogy jogi útra tereli az ügyet. A felek között még június elején lett volna egy békéltető tárgyalás, ám itt nem jutottak dűlőre, Szilágyi Liliána kijelentette, nem akar és nem is fog békülni, így a peres eljárás elkerülhetetlen volt.

Az egyébként ügyvédként dolgozó, így a jogi térben kifejezetten rutinosan mozgó édesapa becsületsértés miatt fogta perbe lányát. A nyári bírósági szünetet követően a tavalyi év szeptemberében a Budapesti II. és III. kerületi bíróság épületében meg is kezdődött a tárgyalás a két főszereplő meghallgatásával. A sajtó nyilvános tárgyaláson a korábbi úszónő további részleteket árult el az őt ért testi és lelki borzalmakról.

A bíróság elutasította Szilágyi Zoltán feljelentését

A végzés indoklásában egyértelműen kimondja, hogy bizonyos ügyekben eljáró testületek adott esetekben kénytelenek olyan megállapításokat megfogalmazni, amely ugyan sértheti az eljárás alá vont személy jó hírnévhez fűződő jogait, ám nagyobb érdek fűződik ahhoz, hogy ezeket a tényeket megosszák a közvéleménnyel. A végzés külön kitér arra, hogy az eseti bizottság minden tekintetben jog szerint járt el, így megállapításait a tanúk meghallgatásai mellett egy korábban született, jogerős bírósági ítéletre alapozta, amely egyértelműen kimondta, hogy Szilágyi Zoltán milyen cselekményeket követett el kiskorú lánya sérelmére korábban.

A korábbi, az eseti bizottság számára is hivatkozási alapként szolgáló ítélet szerint

„a bíróság megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán Szilágyi Liliána irányában tettlegességig elmenő agresszív magatartást tanúsított, továbbá megállapította, hogy dr. Szilágyi Zoltán kisebbik gyermeke, Szilágyi Gerda fejlődését veszélyezteti”.

A másodfokú bíróság jogerős határozata hangsúlyozza, hogy Szilágyi Zoltán feljelentésének semmilyen alapja nincs, az ügyben ugyanis hiányzik a jogellenesség. Az eseti bizottságot a MÚSZ elnöksége jogszerűen hozta létre, és kérte fel tagjait a Szilágyi Zoltán személyével kapcsolatos panaszok kivizsgálására, valamint a vizsgálat eredményének ismertetésére.

A Szilágyi Zoltán feljelentéséről döntő törvényszék szerint a bizottság jelentésének részét képező jogerős bírósági megállapításokat a bizottság nem is vitathatta. Sőt, a feljelentésről döntő bíróság az indokolásában arra is kitért, hogy a Szilágyi Zoltán által vitatott bírósági megállapítást Szilágyi Liliána sértett saját vonatkozásában meg is erősítette.

A bizottság tavaly március 30-án hozta nyilvánosságra vizsgálatának eredményét, mely többek között megállapította:

A bizottság tagjainak egyhangú álláspontja szerint a dr. Szilágyi Zoltán részéről Szilágyi Liliána és Gyarmati Eszter sértettek ellen, a becsatolt bírósági ítéletben körülírt bántalmazó magatartásokat a sértettek és több tanú oly módon erősítette meg, hogy az állítások valóságtartamával kapcsolatban a bizottság tagjaiban kétség nem merült fel. Az ügyet a bizottság az erőszak minden formájának elítélése mellett etikai vétségként is értékeli. A bizottság leszögezi, a testi és lelki bántalmazásra utaló módszerek sértik az emberi méltóságot, ellentmondanak az 1991 óta Magyarországon is hatályos gyermekjogi egyezmény alapelveinek, a MÚSZ szabályzatainak, valamint maradandó lelki sérüléseket okozhatnak a felnőtt életre

– olvasható közleményükben.

A jelentés tartalmának megismerését követően a Magyar Úszó Szövetség elnöksége az alábbi határozatot hozta: „A Magyar Úszó Szövetség elítéli, sportszakemberhez méltatlannak tekinti dr. Szilágyi Zoltán magatartását, és a Magyar Úszó Szövetségrendezvényein nemkívánatos személynek nyilvánítja.”

Ebben a cikkben szexuális visszaélés bűncselekmény a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101 telefonszámon.

(Borítókép: Szilágyi Liliána 2017. július 23-án. Fotó: Huszti István / Index)