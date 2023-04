Az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina egyik kedvencét, a háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok és Eb-ezüstérmes Késely Ajnát látványos sikereinek kovácsa sokáig a Kőbánya SC féltve őrzött kincseként emlegette, de hiába jöttek az eredmények, és bókolt a tanítványának Turi György, a kivételes értékű úszónő beállt a klubból távozók sorába. Nem kis meglepetésre ifjúsági olimpiai bajnoktársára, Bernek Péterre bízta magát, aki 2014-ig hozzá hasonlóan Turi versenyzője volt. Választására udvariasan többen is azt mondták, hogy „érdekes”, mert Bernek a medencében ugyan sokra vitte, edzőként viszont még nem volt alkalma bizonyítani.

Ajna tavaly év végén Wladár Sándornak panaszolta el, hogy megtorpant a fejlődésben, nem előre halad, hanem inkább hátra tart, ezért új edzőre, újabb váltásra lenne szüksége. A Magyar Úszó Szövetség elnöke, felmérve a lehetőségeket, arra jutott, hogy a kevés tapasztalattal rendelkező Bernektől a nála jóval rutinosabb és eredményesebb, szabad kapacitással rendelkező Kovács Ottónak kellene átvennie az úszónő felkészítését. A 61 esztendős szakember időkérés és tanakodás nélkül mondott igent az elnöki felkérésre.

Példás szorgalom, hatalmas elszántság

„Megtiszteltetés volt számomra elnök úr választása, a rám váró feladatra pedig úgy tekintettem, mint edzői pályafutásom egyik nagy kihívására. Nem ismeretlen terepre tévedtem, mert egri edzőként a tanítványaim együtt nőttek fel és járták az edzőtáborokat és a versenyeket Ajnával, munkájáról sokat tudtam, de igazán csak az elmúlt három és fél hónapban ismertem meg” – ezzel kezdte az SzPress Hírszolgálatnak adott nyilatkozatát Kovács Ottó, aki sokkal jobban érzi magát a bőrében, amióta elhagyta Egert, és a BVSC-Zugló kötelékében „csak” a tízfős csoportjával kell foglalkoznia, annak tagjaként Ajnával, akinek a hozzáállását egy szóba foglalva profinak nevezte. – Amióta kikeveredett a decemberi betegségéből, és a súlyfeleslegétől is sikerült megszabadulnia, példás szorgalommal teljesíti a feladatait, olykor még rá is dob egy-két lapáttal, ez is az elszántságát bizonyítja. Labdajátékos példával élve nekem még nem volt ilyen meccsem, de anélkül hogy elhamarkodottan nyilatkoznék, kimondhatom, hogy jelenleg nyerésre állunk.”

Turi György a 60 és a 70 között járt, amikor búcsúra kényszerült Ajnától, Bernek Péter a harmincadikat betöltve kezdett Késely felkészítésébe, a váltóbotot átvevő Kovács Ottó 61 éves, kerek negyvennel jár korban előbbre új versenyzőjénél.

„A nemrégiben befejeződött háromhetes törökországi edzőtáborban olyan körülmények között dolgozhattunk, aminél jobb alig akad Európában – folytatta Kovács Ottó, aki szerint most nem az a negyvenéves korkülönbség a lényeges, ami Ajna és közte áll, hanem az a szilárd elhatározás, hogy a múltat nem emlegetik, csak előre tekintenek, soha nem hátra.

A puding kaposvári próbája

A Késely Ajna és Kovács Ottó alkotta új „K&K formáció” számára az első közös próbatétel mindössze 107 napos közös munka után a szerdán kezdődő kaposvári országos bajnokság lesz, amelyen Ajna a 100, 200, 400 és a 800 méteres gyorsúszószámokban áll rajthoz, de a klubváltókban is fontos szerep vár rá.

„Reménykedünk, és nemcsak rövid, hanem hosszú távra szóló közös terveink is vannak, konkrétabban a párizsi olimpiáig tekintünk előre. Most az a legfontosabb feladat, hogy Ajna érje el az eddigi legjobb formáját, aztán lehet szó az egyéni rekordok megjavításáról. Szerintem nem volt túlzás kincsnek nevezni őt, olyan értéket képvisel, amit őrizni és gondozni kell. Örülök annak, hogy jó a kapcsolat közte és az edzőtársa, a váltóban Európa-bajnok Holló Balázs között, segítik egymást az edzéseken, mindketten profitálhatnak a közös erőfeszítéseikből” – mondta Kovács Ottó, aki végezetül felhívta a figyelmet egy másik új tanítványára is, a Tiszaújvárosból érkezett 16 esztendős Bagi Zoltánra, akiről egyelőre elég annyi, hogy neki már Milák Kristóf egyik korosztályos magyar rekordját is sikerült megjavítania.