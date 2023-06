Alig több mint egy hónappal a fukuokai vizes világbajnokság előtt kimerültnek, fizikailag és mentálisan is fáradtnak érzi magát Milák Kristóf, a magyar csapat húzóembere, a jelenkori magyar sport egyik meghatározó versenyzője. Az olimpiai, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok úszó szerdán egy szponzorációs sajtóeseményen elmondta: fáradtságát igyekszik titkolni, azzal nem megrémiszteni senkit, és mindezek ellenére úgy készül, ahogyan eddig, ezúttal is kihozza majd magából a maximumot.

„Igyekszem őszinte lenni, csak nem túlzottan őszinte, fáradt vagyok... Mentálisan és fizikailag is a kimerültség jelei látszanak rajtam, amit próbálok egy picit jobban titkolni, igyekszem nem megrémiszteni senkit a jelenlegi állapotommal. És ahogyan eddig, úgy most is mindent meg fogok tenni ennek érdekében, hiszen ezt már megcsináltam pár alkalommal, legyen világbajnokság vagy olimpia.

Tizenhat éve ugyanabban a malomban őrlök lényegében, ez az, ami egyszerre könnyű és nehéz is”

– nyilatkozta az úszó új támogatója, a Mol által szervezett sajtóeseményen, amelyen az olajtársaság alig több mint egy éve beüzemelt applikációjának a sikereiről számolt be.

Kérdésre válaszolva – mégis miben segíti a szponzor a felkészülését, amikor így is minden a rendelkezésére áll, minden ezzel kapcsolatos kérését teljesítik – kifejtette:

„Van itt egy sportoló, vagy bárhol máshol a világban, aki elért már legalább annyit, vagy nálam sokkal több és nagyobb eredményeket a sportban. És mi az, amivel neki lehet segíteni, hol van neki tovább, honnan szerzi meg azt az erőt, amivel mondjuk a 2028-as olimpiáig gond nélkül végig tud menni. Többek között lehet az egy szponzori megállapodás, legyen az a Mol vagy bárki, ők is ugyanúgy hozzá tudnak járulni ehhez. De lehet ez a személyes kis köröm, a mentorok, a család, a barátok. Ezekben ők nagyban tudnak nekem segíteni, hiszen ők vannak ott mellettem. Konkrétumot nem tudok mondani, de a Mol részéről feltétlenül azt tudom kiemelni, hogy biztos hátteret tudnak adni, úgy erkölcsileg, mint anyagilag, de másban is, mert amikor az elmúlt időszakban bármi problémám, kérdésem adódott, ők gond nélkül tudtak segíteni.”

Felmerült az is, hogy ilyen állapotban milyen eredményt vár magától a vb-n, illetve mit várhatnak tőle a magyar sportbarátok.

„Csak a jót. Nyilvánvalóan a saját elvárásaim szoktak legtöbb esetben előre vinni, de vannak olyan alkalmak, amikor ezek a gondolatok szoktak visszahúzni. Igyekszem mindig a dolgok jó oldalát, azokat pozitív meglátásban nézni. Pont beszélgettem egy kedves barátommal, aki azt tanácsolta, hogy félig tele lássam azt a poharat, és ne félig üresen. Egyelőre ez sikerül is, mindig egy kicsit vissza kell fognom magamat, néha meg egyet hátrébb is kell lépjek mostanában annak érdekében, hogy tudjam, mi az a helyes út és helyes döntés, ami a jó eredmény felé vezet.”

Sós Csaba szövetségi kapitány a napokban arról nyilatkozott, hogy Milák felkészülésében kihagyások voltak, erre a nevesített úszó a következő választ adta.

„Nyilvánvalóan nem tudom letagadni, de úgy gondolom, hogy nekem van egy olyan sajátos öntudatom, önérzékelésem, ami a sportágban nagyon-nagyon kevés embernek van meg, és én ezt nagyon sokszor szoktam alkalmazni. És itt igazából nem is a kihagyásokkal van a gond. Mert itt nemcsak egy nagyon erős fizikai, hanem nagyon erős mentális sportágról is beszélünk, ahol a hét minden napján ott vannak a társaid, és velük, ellenük küzdesz, de amikor a rajtkő mögé kell állni, akkor már igazából csak saját magad vagy és senki más.

Az évek alatt sikerült elsajátítani ezt a közeget, sikerült belakni, viszont az elmúlt időszaknak a kiadott kőkemény munkája már kezd egy kicsit visszaütni. Az olimpia után, azóta kell nekem is, hogy most megtaláljam a helyem, hogyan és miképpen akarom továbbvinni ezt az egészet, milyen úton és módszerekkel. egy kisebb-nagyobb döntés előtt állok, amit valószínű mindenki mihamarabb meg fog tudni.”

Milák jövő héten a római Sette Colli (Hét Domb) viadalon indul, majd a vb előtti utolsó nagy, rangos nemzetközi felkészülési verseny után ráfordul a vb-felkészülés közvetlen hajrájára. Milákra két hét hódmezővásárhelyi edzőtábor vár még, majd rövid átmenet után már a helyszínre utaznak az akklimatizáció érdekében. A fukuokai vb-n július 23–30. között lesz jelenése a medencés csapatnak.

Milák a felkészülésről elmondta: a hódmezővásárhelyi edzőtábor a külső szemlélő számára sokkal unalmasabbnak tűnhet, mint egy átlagos hétköznapi edzés Budapesten, a Duna Arénában edzeni, ő azonban mégis jobban szeret ott lenni. Kiemelte: jobb a levegő, nyugodtabb a környezet, nem kell autózniuk és magukról gondoskodniuk, főzniük, bevásárolniuk, amivel sok időt és energiát spórolunk meg. Ráadásul időjárástól függően tudnak a szabadban is úszni, aminek köszönhetően kicsit jobb színt kapnak, ő sem lesz „szerény falfehér”.

(Borítókép: Milák Kristóf 2022. június 23-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)