Botrányos ítélet, oda egy magyar világkupa-váltóezüst

Megfosztották jól megérdemelt ezüstérmétől az elsőszámú magyar váltót a madeirai világkupa második napján: a Rasovszky Kristóf célbaérésénél történt fizikai kontaktust minősítette szabálytalannak a főbírónő – holott ezzel még csak nem is jutott előnyhöz a csapat, hiszen végül így is az ausztrálokat hozta ki a célfotó győztesnek – adta hírül a szövetség.

Két négyest dobtunk harcba a világkupa-széria zárónapján, az első vb-főpróbát tartott, azaz már a dohai kvartett szállt vízbe Fábián Betti, Szimcsák Mira, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf felállásban, míg a második együttest Olasz Anna, Rohács Réka, Hambardzumyan Arshak és Gálicz Péter alkotta.

A szövetség beszámolója szerint „főerők” jól teljesítettek, a lányok is elöl mentek, a Betlehem-Rasovszky duó pedig jó szokásához híven pörgött, mint a motolla, úgyhogy a célhoz érve váll a váll ellen zajlott a csata az ausztrálok utolsó emberével, Kyle Lee-vel. A közvetlenül a panel előtt történt fizikai csattanás viszont megfeküdte a főbírónő gyomrát, és kisvártatva közölte, a szabálytalan mozdulat miatt kizárja a magyar csapatot. A legszebb az egészben az volt, hogy az összeakadás ellenére is az ausztrál érte el előbb a panelt – egyetlen tizeddel –, azaz konkrétan még előnye sem származott Rasovszkynak abból, hogy a nyíltvízben amúgy a „csomag részének” számító test-test elleni küzdelemben keménykedett egy sort.

Ha ezért diszkvalifikálnak, akkor tegnap mind a 170 versenyzőt ki lehetett volna dobni egyéniben, mert két órán keresztül csak ilyen kontaktok mennek a vízben – háborgott az férfi összetett győztese. – Ha beúszik valaki közém és a ponton közé, akkor arrébb kéne mennem, mert ha nem, akkor kizárnak?

Végül a csapatvezetés úgy döntött, nem óvunk: mivel egy világkupán ugyanazok bírálnák el, akik az ítéletet hozták, aligha várható, hogy a főbíró beégeti magát – egyébként pedig itt némi pénz állt volna a házhoz, egyébként a világkupa-váltóviadal sehová sem számít. Azaz jobb, hogy itt történt, mint mondjuk a tavalyi világbajnokságon – ott egyébként az egyéni befutójában Rasovszky a mostaninál még határozottabb mozdulattal „dobta rá” a bójára német vetélytársát az ezüstéremért folyó csatában, de akkor maga Oliver Klemet is elismerte, a magyar úszó csak azt csinálta, amit minden nyíltvízi úszónak tanítanak a befutóban alkalmazandó kiszorításról (a kettejük közötti, nem csekély termetbeli különbségtől lett valamivel látványosabb az akkori eset).

Ennek a kizárásnak annyiban lehet utóélete, hogy ezentúl minden hasonló esetben – ismét csak: ilyenből akad több tucat, a nők befutója is hasonló jelenetektől hemzsegett szombaton – komoly viták generálódhatnak, hogyha Madeirán ezért kizárás járt, akkor most miért nem; vagy ha ez egy új trend, akkor a nyíltvízi úszásból épp azt készülnek kiölni, amiért a sportág az, ami – a keményen edző és keményen versenyző harcosok klubja, ahol mindenki tudja, adni és kapni is lehet, elvégre ez nem a medencés úszók labortiszta pályasportja.

Egyébként második csapatunk végül 7. lett – legközelebb pedig a dohai vb-n gyülekeznek majd a pontonon a világ legjobbjai, február elején.

Nyíltvízi Világkupa, 5. állomás, Madeira

Mixed váltó

1. Ausztrália 1:06:05.40... 7. Magyarország B 1:08:03.30.

Magyarország A csapatát kizárták.