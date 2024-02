Szombaton jelent meg terjedelmes cikk az Insidethegames.biz honlapon, amely szerint a vizes sportágakat tömörítő világszövetség, a World Aquatics kuvaiti elnöke, Huszain al-Muszallam ellen a kuvaiti ügyészség bűncselekmény gyanújával vizsgálatot folytat. A kuvaiti sportdiplomata a honlap szerint magyar állampolgársággal és útlevéllel is rendelkezik. Az Index időközben egyéb furcsa részleteket is kiderített al-Muszallam magyar kapcsolatáról.

Huszain al-Muszallam a nagy machinátorokban sohasem szűkölködő sportvilág egyik nagy hatalmú vezetője. A vizes sportokat tömörítő világszövetség, a World Aquatics 63 éves elnöke nem ma kezdte a szakmát.

Rettenthetetlen vadászpilóta

Al-Muszallam karrierje kibogozhatatlanul összefüggött Ahmad al-Fahad al-Ahmed al-Dzsaber al-Szabah sejk pályafutásával, aki a kuvaiti uralkodó család sarja, és egészen a közelmúltig az Ázsiai Olimpiai Tanács (OCA) elnöke és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja volt. Mivel minden kuvaiti sejket, vagyis az uralkodó család tagját al-Szabahnak hívnak, fölöttébb nehéz eligazodni a sok al-Szabah között – példának okáért a Kuvaiti Olimpiai Bizottság elnökét Fahad Nasszer Szabah al-Ahmed al-Szabahnak hívják, a december 23. óta uralkodó emír neve pedig Misal al-Ahmad al-Dzsaber al-Szabah.

Szóval, a kiképzett vadászpilótának számító al-Muszallam karrierje akkor kapott máig tartó lendületet, amikor 1990. augusztus másodikán Szaddám Husszein iraki Köztársasági Gárdája lerohanta Kuvaitot. Az uralkodó családnak menekülnie kellett, al-Muszallam az utolsó pillanatban mentette ki repülőgépén Ahmad al-Fahad al-Ahmed al-Dzsaber al-Szabah sejket. A sejk nem felejtett, a későbbiekben hathatósan egyengette al-Muszallam pályafutását.

Felfelé ívelő karrier

Történetünk főszereplőjét, a World Aquatics jelenlegi elnökét 1998 decemberében kinevezték az Ázsiai Olimpiai Tanács (OCA) vezérigazgató-helyettesének, majd 2005-ben vezérigazgatójának. Karrierje töretlenül ívelt felfelé, 2015-ben megválasztották a Nemzetközi Úszószövetség, akkori nevén FINA első alelnökének, 2019. június 30-án pedig a Kuvaiti Olimpiai Bizottság főtitkárának. Előmenetelét az sem akadályozta, hogy a FINA alelnöki pozíciójára egyedüliként pályázó kuvaiti Husszain al-Muszallam kenőpénzeket várt el a milliós szponzori pénzekből. A Timeshoz került hangfelvételek szerint az ázsiai szövetséget is irányító kuvaiti sportvezető egy kínai partnertől tízszázalékos közvetítői díjat kért, ezt a pénzt közvetlenül hozzá kellett volna eljuttatni – írta annak idején az Index.

Az első magyar szál: a botrány éppen a 2017-es budapesti vizes vb alatt pattant ki.

Hogy mennyire nem ártott al-Muszallamnak a feltárt vesztegetési ügy, azt mi sem bizonyítja ékesebben, minthogy 2021-ben gyakorlatilag közfelkiáltással választották meg a FINA elnökének, majd 2023 júliusában, a fukuokai világbajnokság idején további nyolc évre meghosszabbították elnöki mandátumát.

Magyar szálak itt és ott

És itt a második magyar szál: Fukuokában született döntés arról, hogy a World Aquatics (mert időközben megtörtént a re-branding, átkeresztelték a FINA-t) irodája Budapesten lesz, de nemcsak az irodája, hanem grandiózus edző- és versenyközpontja is, kőhajításnyira a Duna Arénától. Eközben 2023. december 3-án al-Muszallamot további öt évre kinevezték a Kuvaiti Olimpiai Bizottság főtitkárának.

De vissza Budapestre: 2023 nyarán al-Muszallam kitüntette azt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki hat évvel korábban, a budapesti vizes vb idején még mellőzte a találkozást a sportvezetővel. Úgy tudjuk, hogy pontosan az akkor kirobbant korrupciós botrány miatt, hiszen tökéletesen érthetően nem akarta besározni a nevét egy ilyen kétes kapcsolattal.

Ennek fényében több mint furcsa, hogy nem sokkal azok után, hogy eldőlt, Budapestre költözik a WA irodája és felépül a gigantikus új létesítmény a Váci út 152–156. alatt fekvő, műemléki védettséget élvező egykori Láng Gépgyár szerelőcsarnoka környékén, Huszain al-Muszallam és felesége gyakorlatilag pár nap leforgása alatt magyar állampolgárságot és magyar diplomata útlevelet kapott!

A kuvaiti sportvezető már korábban is rendelkezett ingatlanokkal Budapesten, nem csoda, hogy Magyarországot – most már hivatalosan is – második hazájának tekinti.

Ilyen előzmények után robbantotta szombaton a bombát az Insidethegames.biz, miszerint a kuvaiti ügyészség bűncselekmény gyanújával vizsgálatot folytat Huszain al-Muszallam, a World Aquatics magyar állampolgársággal és útlevéllel is rendelkező elnöke ellen.

Forró kézfogások

A honlap fényképeket közölt arról, ahogy al-Muszallam Magyarországon parolázik Orbán Viktor miniszterelnökkel és Novák Katalin leköszönő köztársasági elnökkel. Utóbbi még a közelmúltban, február 9-én, egy nappal lemondása előtt is találkozott al-Muszallammal Dohában, a vizes világbajnokságon. A köztársasági elnök – úgy tudjuk – akkor már meglehetősen zaklatott volt, hiszen kirobbant a kegyelmi ügy botránya, máskülönben nem mutatkozott volna egy légtérben azzal az al-Muszallammal, akiről akkor már elterjedt, hogy különböző korrupciós ügyekben való érintettségével ismét sporton kívüli témát szolgáltat a nemzetközi sajtónak.

Több hírforrásunk is felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a kuvaiti sportvezetőnek kapóra jöhet a magyar állampolgárság és útlevél, ha esetleg a kuvaiti ügyészség vizsgálata odáig fajulna, hogy őrizetbe akarnák venni.

Azt az al-Muszallamot, aki az Egyesült Államokból is ki van tiltva. Képzeljük el a blamázst, hogy a világ egyik legnagyobb sportszövetségének elnöke 2028-ban nem lehet jelen a Los Angeles-i olimpián! De vissza Budapestre, a tervezett WA-irodához és komplexumhoz.

A külső Váci úti rozsdaövezetben elképzelt beruházás költsége alsó hangon is 150 milliárd forint lehet, ahogy azt az Index tavaly októberben megírta. A 8 hektáros területen megvalósuló beruházás költségeit a Népszava információja szerint Ruszlan Rahimkulov orosz ingatlanfejlesztő mágnás állná.

De nem ez a lényeg, hanem a következő: az Index úgy tudja, a komplexumot elkészülte után megvásárolná a magyar állam, és azt ingyen a World Aquatics rendelkezésére bocsátaná használatra. Amelynek – most még – Huszain al-Muszallam az elnöke.

Hogy ez miért jó Magyarországnak? Biztos van erre magyarázat.

Megjavultak a játékvezetők

Az egyik mindenesetre az utóbbi két-három évben azért tetten érhető. Már a tavalyi fukuokai vizes világbajnokságon, majd idén a zágrábi és az eindhoveni Eb-n, végül legutóbb a dohai világbajnokságon is minimum tárgyilagos, elfogulatlan, sőt olykor kedvező játékvezetői ítéleteket kaptak női és férfi pólósaink, márpedig ez a korábbi évtizedekben nem feltétlen volt jellemző.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium válasza

Kérdéseinkkel megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban kapott-e útlevelet Huszain al-Muszallam és felesége, diplomata útlevelet kaptak-e vagy sem, illetve hogyan tudtak ilyen rövid idő alatt hozzájutni az okmányhoz. A tárca megkeresésünkre nem kívánt reagálni.

(Borítókép: Huszain Al-Muszallam, a vizes világbajnokság elnöke beszél a 2023-as fukuokai vizes világbajnokság megnyitóünnepségén a Boat Race Fukuokában 2023. július 14-én Fukuokában, Japánban. Fotó: Quinn Rooney / Getty Images)