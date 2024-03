A kilencszeres olimpiai bajnok amerikai úszó, Mark Spitz exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak, amiben Milák Kristóf visszatéréséről és Hosszú Katinka sporthoz való hozzáállásáról is kifejtette a véleményét.

Spitz volt az 1972-es müncheni nyári olimpiai játékok legeredményesebb versenyzője, hét aranyérmet nyert Németországban, mindegyik döntőjében világcsúcsot úszott. Ez a rekord 36 évig tartotta magát, aztán jött Michael Phelps, aki a 2008-as pekingi nyári olimpián nyolc aranyat nyert.

Spitz a Nemzeti Sportnak adott interjúban sikeresnek ítélte a dohai vizes világbajnokságot, amit rengeteg sztár kihagyott a párizsi olimpia közelsége miatt. A Milák Kristóf visszatérésére irányuló kérdésre azt mondta, az élsportolók is emberből vannak, akiknek ugyanúgy vannak érzelmi, lelki szükségleteik, mint bárki másnak.

Hogy túl sok vagy épp elegendő szünetet tartott-e, arra a párizsi olimpiai indulása és teljesítménye adhatja meg a legfrappánsabb választ, előre nem lehetünk okosak

– tette hozzá az amerikai híresség.

Spitz a beszélgetés későbbi részében azt mondta, fantasztikusnak tartja, hogy Hosszú Katinka ismét olimpiára, a párizsi játékokra készül.

„Azt hiszem, mindenki azt kívánja, hogy elsősorban az anyaságban teljesedjen ki, és csak gratulálni tudok neki, hogy a sportra is szakított időt, ami nagyon fontos. Szerintem már az is nagy dolog lesz, ha bekerül az olimpiai csapatba, aztán remélhetőleg Párizsban kihozza magából a maximumot, akár döntős helyezést vagy érmet. Az volna csak egy klassz történet, én szurkolok neki!” – fűzte hozzá.

A 74 éves sportlegendától azt is megtudhattuk most, hogy hetente legalább ötször minimum harminc percet edzéssel tölt, s néhány napon a medencébe is beugrik.