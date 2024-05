Hosszú Katinka hétfőn 200 méter vegyesen versenyzett a londoni nemzetközi úszóversenyen, de a háromszoros olimpiai bajnok ezen a távon is messze van a párizsi olimpiai szinttől.

A 35 éves Hosszú az AP Race London International 2024 elnevezésű viadalon a rövidebb vegyes számban a hivatalos eredményjelző szerint 2:14.37 perces idővel negyedik lett.

Az áprilisi országos bajnokságon 2:15.50 perc alatt ért célba. Az olimpiai induláshoz 2:11.47-et kellene teljesítenie.

A kilencszeres nagymedencés világbajnok Hosszú vasárnap 400 vegyesen 4:43.66 percet úszott, s messze van a 4:38.53-as olimpiai szinttől, emlékeztet az MTI.

Hosszú abban bízik, hogy a hátralévő szűk egy hónapban még javulhat annyit, hogy összejöjjön a kijutás az olimpiára. Ezért a régi időket idézve (amikor megkapta az Iron Lady becenevet), intenzív edzésbe és versenyzésbe kezd a kvalifikációs időszak legvégéig.

A tervek szerint a monacói Mare Nostrumon is elindul, az Európa-bajnokság helyett (nem válogatták be út a belgrádi csapatba) pedig a világ egyik leggyorsabb medencéjében, Rómában, a Sette Collin is medencébe ugorhat, írja az Eurosport.

Hosszú tavaly ősszel azt nyilatkozta lapunknak, hogy szeretne kijutni a 2024-es nyári ötkarikás játékokra:

Arra készülök, hogy kijussak, látok esélyt a párizsi olimpiára. Szuper lenne, mindent megteszek érte. A Nemzetközi Úszószövetség versenynaptára a mérvadó, márciustól júniusig lesz több lehetőség is a kvalifikációra. Vagyis messze nem az országos bajnokság az egyetlen opció

– mondta Baja büszkesége az Indexnek.

200 és 400 vegyesen is egy-egy magyarnak van jelenleg szintje: Sebestyén Dalma (2:10.87) és Jackl Vivien (4:34.96) már készülhet az olimpiára.