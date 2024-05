Milák Kristóf berúgná a barcelonai Pere Serrat uszoda kapuját

Nagy erőkkel vonul fel Virth Balázs mesteredző brigádja a kedden kezdődött barcelonai úszóversenyen, a Mare Nostrum sorozat második állomásán. Az 1971-ben alapított helyi egyesület, a Club Natació Sant Andreu viadalán, ahol a Sagrada Familiától és a Güell Parctól nem messze fekvő Pere Serrat uszodában (nem a Montjuicon, a Bernat Picornellben, az 1992-es olimpia úszóversenyeinek medencéjében) rendezik az eseményt, amelyen nemcsak a Virth-különítmény (Milák Kristóf, Kapás Boglárka, Márton Richárd, Zombori Gábor, Telegdy Ádám) képviseli színeinket, hanem Szabó Szebasztián, Sebestyén Dalma, Magda Boldizsár, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Verrasztó Evelyn és Dávid is.

Vagyis bivalyerős csapat, amelyben természetesen a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója, olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, Milák Kristóf szereplését kíséri a legnagyobb figyelem.

Milák 20 hónap után ugrik újra medencébe nemzetközi versenyen. Áprilisban, a Duna Arénában rendezett magyar bajnokságon már visszatért, és főleg a rövidebb távokon (50, 100 m gyors, 100 m pillangó) ki is tett magáért. Királyszámában, a 200 méter pillangón gyengébb idővel nyert, mint tavaly ilyenkor (1:54.90, illetve 1:52.58 perc), és maga Virth Balázs is kíváncsian várja, mire lesz most képes, másfél hónappal az olimpia és két héttel a belgrádi Európa-bajnokság előtt.

Az országos bajnokság után megint olyan hírek érkeztek, hogy Milák hol edzett, hol nem (inkább nem...), viszont utána a beleki edzőtáborban nagyon odatette magát a zseni, és ahogy Virth is hangsúlyozta, biztatóan mozgott. Az edző szavaival ezekben a hetekben, hónapokban emberkísérlet zajlik, Milák teljesen egyéni módszerrel készül olimpiai bajnoki címének megvédésére Párizsban.

Szerdán Barcelonában délután ötkor kezdődnek a döntők, köztük a női 200 és a férfi 100 méter pillangó, utóbbiban Milák Kristóf (és természetesen Márton Richárd).

Szerda reggel futás közben találkoztam Virth Balázzsal, arról panaszkodott, hogy Kapás Boglárka megbetegedett, kétséges a szereplése. Majd meglátjuk...

