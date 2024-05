Turbó üzemmód ide vagy oda, drámai körülmények közt dől el Hosszú Katinka sorsa

Korábban a swimswam.com és az Eurosport is arról számolt be, Hosszú Katinka is megméreti magát a 2024-es Mare Nostrum harmadik, egyben utolsó állomásán Monacóban. A terv azonban az elmúlt hetekben megváltozott, ugyanis a viadal hivatalos honlapja által kiadott legfrissebb nevezési listán nincs ott háromszoros olimpiai bajnokunk. Hosszú sorsa – a hatodik olimpiai indulása – így az utolsó pillanatokban dőlhet el, a belgrádi Európa-bajnoksággal egy időben rendezett Sette Collin, Európa egyik leggyorsabbnak tartott versenymedencéjében, Rómában úszhatja meg a szintidőt.