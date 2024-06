„Elégedett vagyok a 100 pillangón úszott idejével, négy századot lefaragott az országos bajnokságon teljesített 50.99-éből. De valahogy most is az volt az érzésem, hogy 200-as tempóban úszta a százat, az az igazi robbanékonyság még hiányzott belőle” – fogalmazott Milák Kristóf edzője, Virth Balázs az Indexnek még Barcelonában, amikor a 24 éves sportoló megnyerte előbbi szám döntőjét (50.95). Milák a fináléban több mint egy másodpercet adott a második helyen célba csapó Nyls Korstanjének (51.97).

Milák ezzel megdöntötte saját Mare Nostrum-csúcsát, egyszersmind a szezon jelenlegi hetedik legjobb idejét érte el. Ennek apropóján azonban elhamarkodottnak tűnnek azok a meglátások, melyek szerint be is jelentkezett volna a 100 pillangó párizsi aranyérmére. Történetesen az idei idők alapján a leggyorsabb tizenhat versenyző közül Milákon kívül egyedül Korstanje (14.: 51.23) volt ott a mezőnyben, szóval még egy olimpiai elődöntő színvonalától is odébb volt a verseny. Avagy fogalmazhatunk úgy is Virth gondolatai alapján, hogy itt tényleg csak az idő számított.

Ahogyan 200 méteren is...

Milák edzője Barcelonában többször hangsúlyozta az Index helyszínen dolgozó munkatársának, Ch. Gáll Andrásnak, hogy őt istenigazából az olimpiai aranyérmes számban nyújtott teljesítmény érdekli. Nem az olimpiai arany miatt, hanem azért, mert 200 méteren már kijön az ember állóképessége is, az, hogy mennyi szufla van az emberben. Utóbbi pedig már sokkal inkább kitartó edzésmunka kérdése...

A honlapunk által kérdezett szakemberek szerint a csütörtöki 1:55.67-es 200 pillangós idővel sem az a probléma, hogy nem ért győzelmet a Mare Nostrumon, hanem az, hogy két hónappal az olimpia előtt túl nagy lemaradást mutat a Párizsra prediktált 1:52 körüli, várhatóan az olimpiai aranyhoz szükséges időhöz képest. Három éve pedig egyenesen döntőt sem ért volna, mindössze a 13. helyet szerezhette volna meg vele Milák Kristóf. A szezoncsúcsot a japán Honda Tomoru tartja 1:53.15-tel. Olimpiai bajnokunk az április elején országos bajnokságon elért 1:54.90-ével a rangsor 9. helyén áll pillanatnyilag.

„Az országos bajnokságon azért jobban úszott, nemcsak az időeredmény miatt, hiszen csaknem nyolc tizeddel gyorsabb volt a Duna Arénában, hanem jobban össze is volt rakva az a 200 pillangó. Én azt mondom, hogy a Mare Nostrum következő állomása, Monaco után már tisztábban fogunk látni. A magyar bajnokság után volt két olyan hete, amely nem volt értékelhető, ebben a mostani, barcelonai úszásában mindössze a kéthetes törökországi tábor van benne edzés szempontjából. Ismétlem: Monaco után látjuk majd, hogy mi újság, és utána megint edzőtáborral folytatjuk a felkészülést” – értékelte ezt az úszást Virth.

Monaco sokkal inkább állóképességi próba lesz: hiszen Milák a két fő száma, a 100 m és a 200 m pillangó mellett 200 m gyorson indul még. Abból kiindulva, hogy Barcelonában 100 m gyorson nem jutott döntőbe, várhatóan Monacóban sem fog. De nem is feltétlenül ezért csinálja. A program sokkal inkább Európa-bajnoki és olimpiai szimuláció: mindkét versenyen ugyanis háromszor kell bő 24 óra alatt leúszni a távokat ahhoz, hogy az ember olimpiai éremesélyes legyen.

„Ha már Belgrád szóba került: a szerb fővárosban pedig arra leszek kíváncsi, hogy miként tudja majd háromszor egymás után leúszni a 200 pillangót, mert ilyesmit két éve nem csinált. És ahhoz már állóképesség is kell!” – mondta ezzel kapcsolatban Virth Balázs.

A 2024-es Mare Nostrum záróversenyén egyébként merőben más is a számok sorrendje, mint Barcelonában volt. Ezúttal az első nap programjában szerepel a 200 m pillangó, majd vasárnap délelőtt jön a 100 m pillangó és a 200 m gyors előfutama.

Érdekesség, hogy a 45 éves úszóedző nem lesz ott tanítványával a kaszinók városában: Virth csapata többi tagjával hazautazott Barcelonát követően és itthon folytatja a felkészülést a három hét múlva kezdődő Európa-bajnokságra.

Monaco a 100 és a 200 m közti prioritásváltásról is szólhat: az elmúlt időszakban több háttérbeszélgetésen is úgy fogalmaztak a magyar úszósport meghatározó alakjai, ha Milák nem tud júniusban 1:54 eleji, vagy akár azon belüli időt elérni akár el is engedheti a címvédést, és helyette a rövidebb számára koncentrálhat, egy lapra feltéve mindent.

A következtetés egyik alapja, hogy a Zala György erőnléti edzővel végzett szárazföldi edzéseknek köszönhetően utóbbihoz az izomzata láthatóan rendben van, szemben a 200 méteren hangsúlyos állóképességgel. A másik pedig az áprilisi ob óta egyre határozottabban kirajzolódó trend: 50-en stabilan, 100-on pedig többnyire veri a kihagyás előtti idejét – ellenben az ezeknél hosszabb távokon, főleg az első két hosszon (vélhetően jobban kell tartalékolnia), látványos a lemaradása, nemcsak 2021-es, hanem tavaly tavaszi önmagához képest is. Ebben pedig az elmúlt hét-nyolc hét sem hozott változást.

Milák Kristóf idejei az országos bajnokságon (zárójelben a helyezés) 2021 2022 2023 2024 előfutam döntő előfutam döntő előfutam döntő előfutam döntő 100 gyors 48.89 (2.) 48.00 (1.) 49.73 (2.) 48.71 (1.) 49.14 (1.) 48.40 (1.) 49.02 (1.) 48.38 (1.) 200 pillangó* 1:52.50 (1.) 1:51.40 (1.) 1:56.21 (1.) 1:53.88 (1.) 1:56.44 (1.) 1:52.58 (1.) 1:55.43 (1.) 1:54.90 (1.) 50 gyors 22.31 (1.) 22.19 (1.) 22.77 (2.) 22.19 (2.) 22.50 (2.) 22.06 (2.) 22.29 (1.) 21.89 (1.) 200 gyors 1:47.52 (2.) 1:46.15 (1.) 1:50.96 (2.) 1:47.78 (2.) 1:49.03 (2.) 1:46.68 (1.) 1:49.21 (1.) 1:48.15 (1.) 50 pillangó 23.87 (2.) 23.50 (2.) 24.06 (2.) 23.56 (2.) 23.84. (1.) 23.27 (2.) 23.54 (1.) 23.44 (2.) 100 pillangó* 51.07 (1.) 50.47 (1.) 51.32 (1.) 51.03 (1.) 52.31 (1.) 50.80 (1.) 52.17 (1.) 50.99

(1.) *indult 400 gyorson 3:48.92 (1.)

Monte-Carlóban másik nyolc magyarért is szoríthatunk: szintén indul Kovács Benedek, Németh Nándor, Mészáros Dániel, Burián Katalin, Jászó Ádám, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián és Sebestyén Dalma.

Az előzetes hírekkel ellentétben azonban Hosszú Katinka nincs a nevezettek között, ő a római Sette Collira készül, háromszoros olimpiai bajnokunknak június közepén ott lesz az utolsó esélye párizsi szintidőt úszni 200 vagy 400 m vegyesen.

(Borítókép: Getty Images Hungary)