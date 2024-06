Holló Balázs olimpiai szintet úszott a belgrádi Eb-n

Hétfőn az előfutamokkal megkezdődött Belgrádban a medencés úszás a vizes Európa-bajnokságon.

Mindjárt remek bravúrral, Holló Balázs 400 méter vegyesen teljesítette az olimpiai szintet.

A 25 éves versenyző 4:12.46 perccel csapott célba, így négy századdal túlszárnyalta a párizsi induláshoz szükséges határt. Ezzel eldőlt, hogy – az 1984-es bojkottált Los Angeles-i olimpiát leszámítva – nem szakad meg a magyarok ötkarikás sorozata, és lesz férfi úszó ebben a számban a francia fővárosban is.

Holló két hónappal ezelőtt az országos bajnokságot követően edzőt váltott, Kovács Ottóval 13 év után váltak külön az útjaik, azóta Hutkai Dániellel készül.

„Ez a hét év még egy kicsit házasságból is sok lenne. Nem dolgozunk nyilván együtt olyan régen Hutkai Dániellel, így ez az eredmény a korábbi edzőm érdeme is, ugyanakkor egyszerűen az új környezet, a friss impulzusok jó hatással voltak rám. A társaim is azt mondták, hogy sokkal mosolygósabb vagyok, mint korábban, visszatért a régi Balázs” – nyilatkozta Holló az MTI-nek.

Zombori Gábor is döntőbe jutott ebben a számban, 4:13.75 perces idővel, Török Dominik kiesett.

Férfi 50 méter pillangón három magyar indult, közülük Milák Kristóf 23.63 másodpercet, Kós Hubert 23.51-es egyéni csúcsot úszott, de a magyar bajnok Szabó Szebasztián őket is felülmúlta 23.49-as idejével. Így csak Szabó és Kós folytathatja az elődöntőben, mivel egy országból csak ketten mehetnek tovább. (Az 50 m pillangó nem olimpiai szám.)

Ugyancsak a bőség zavarával küzd Magyarország a női 200 méteres hátúszásban, itt már hárman teljesítették az olimpiai szintet.

Közöttük Belgrádban, az előfutamban Szabó-Feltóthy Eszter (2:09.77), Molnár Dóra (2:09.92), Burián Katalin (2:10.63) volt a sorrend, így lényegében eldőlt, hogy Párizsban Szabó-Feltóthy és Molnár indul hazánk képviseletében.

Két váltó következett, 4x200 méter gyorson, amelyek közül az első, a női staféta előfutama puszta formaság volt, hiszen összesen nyolc ország indult. Itt a magyarok Ábrahám Minna, Jakabos Zsuzsanna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett összetételben győzött, az idő 8:03.82 perc.

A férfiaknál volt tét, de simán abszolválták a mieink, akik címvédők ebben a számban. Nagy kár, hogy az olimpiáról mégis kiszorultak... Milák Kristóf most nem volt benne a stafétában, az összetétel Márton Richárd, Kós Hubert, Kovács Attila, Magda Boldizsár volt, az idő pedig 7:16.10 perc, ami a harmadik legjobb eredmény.

Végül Telegdy-Kapás Boglárka (8:41.22 perc) és Késely Ajna (8:41.38) is bejutott a döntőbe 800 méter női gyorson.

