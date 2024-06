Milák lelazsálta a 200 gyors előfutamát, a 4×100-as gyorsváltónkat kizárták

Innen, Belgrádból, a vizes Európa-bajnokságról csak távolról kísérjük figyelemmel azt az össznemzeti őrületet, ami Németországban a magyar labdarúgó-válogatottat körbeveszi, még a mérsékelt szereplés ellenére is. Azonban itt is történnek szívet melengető dolgok.

Itt van például Kaba Gábor és családja esete. Kaba úr Zsombolya alpolgármestere, és többedmagával itt szurkol a Milan „Gala” Muskatirovics uszodában a magyaroknak – és David Popovicinak.

Ebben látszólag nincs semmi különös, csakhogy Zsombolya (románul Jimbolia) a szerb–román határ romániai oldalán van, mintegy hatszázaléknyi szórványmagyar lakossággal, ott pattantak autóba Kaba úrék, és hajtottak el másfél óra alatt Belgrádba, hogy szurkoljanak. Elsősorban a magyaroknak, merthogy ők is nemzettársaink (bár van közöttük egy román fiatalember is), de legalább annyira bálványuknak, David Popovicinak.

Csütörtök délelőtt következtek a 200 gyors előfutamai, az utolsóban Popovicicsal, immár Kaba úrék távollétében. A román csodalény negyedgőzzel is 1:45.44-et úszott, messze a legjobb idővel került be a legjobb 16 közé.

Nem úgy, mint Milák Kristóf. A 200 pillangó olimpiai bajnoka gyengécske, 1:49.06-os idővel csak kilencedik lett a futamában, természetesen kiesett, ahogy honvédos klubtársa, Márton Richárd is, utóbbi 1:49.10-zel.

Milák esetében, ugye, élhetünk a gyanúperrel, hogy az esti döntőre készült és tartalékolt, amikor 100 pillangón igyekszik győzni. Majd meglátjuk. (Vegyes zóna és interjú ezúttal sem volt.)

Ugrai Panna, a keddi 4×100-as gyorsváltó-arany egyik hőse most a 100 pillangón indult, összesítésben tizedik lett 59.48-cal, Komoróczy Lora visszalépett.

– mondta Panna.

Kós Hubert a magyar válogatott egyéni csúccsal Sztahanovja. Délelőtt egyéni csúccsal (24.96) abszolválta az 50 m pillangó előfutamát (ahogy Jászó Ádám is 25.22-vel), este pedig úszik a 100 pillangó döntőjében és a 4×100 méteres gyorsváltó fináléjában, ha bejutnak… (Utóbb kiderült, nem jutottak be.)

Ez lesz a legkeményebb napom – mondta a 200 hát világbajnoka. – Egyébként nem igaz, hogy most 50 pillangón egyéni csúcsot úsztam, mert edzésen voltam már jobb is. Most számomra is kiderült, hogy ezen a távon sem vagyok rossz. Persze amit lehet, azt elrontottam, gyengén rajtoltam, és az utolsó tíz méter sem volt jó.