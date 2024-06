Milák Kristóf őrzi a trónját 100 pillangón

Aligha vitatható, hogy magyar szempontból a legpikánsabb döntővel, a férfi 100 méter pillangó fináléjával kezdődött a csütörtök délutáni program Belgrádban, a vizes Európa-bajnokságon. A szám Európa-csúcstartója és világbajnoka, a 24 éves Milák Kristóf csapott össze a 200 hát világbajnokával, a 21 éves Kós Huberttel.

Mondhatnánk, a múlt és a jövő, de ez nem lenne igaz, mert mindketten a jelen sztárjai, csak éppen ellentétes háttérrel. Kós gőzerővel készül az Egyesült Államokban immár kilenc hónapja szakadatlanul sztáredzője, Bob Bowman irányításával, míg Milák sajátos felvezetést választott a párizsi olimpiára: hol edzett, hol nem, de inkább nem (ha hinni lehet a pletykáknak, mert tőle magától nem hallottunk nyilatkozatot.)

Egy biztos: Kós érkezett jobb elődöntőbeli idővel, 51.31 másodperccel a fináléba Milák 51.57-ével szemben. Ahogy az is biztos volt, hogy mindkét zseniális úszó presztízskérdést csinál a győzelemből. Milák Európa-rekordját, a tokiói olimpia döntőjében úszott 49.68-at nem tartottuk veszélyben lévőnek, de most nem is az idő volt a lényeg, hanem a helyezés. A szakma a Honvéd olimpiai bajnokát (nem ebben a számban, hanem 200 pillangón) tartotta esélyesnek.

Féltávnál a német Luca Nik Armbruster vezetett Milák és Kós előtt, de a második ötvenen már Milák, Kós és a lengyel Jakub Majerski között folyt a küzdelem. A végén szabad szemmel szinte láthatatlan volt a különbség, talán a rutin döntött Milák javára, ő lett az aranyérmes (50.82 másodperc), Kós a második (50.96), míg Majerski a harmadik (50.98).

Mit mondjunk? A király őrzi a trónját, Európában mindenképpen.

Pár perccel később egy nem olimpiai számban, 50 női háton Komoróczy Lora kellemes meglepetésre negyedik lett 28.02-es idővel, egyéni csúccsal, mindössze két századdal lemaradva a dobogóról (ez a szám nem szerepel az olimpiai programban).

Női 100 pillangón Ugrai Panna, a 4x100-as gyorsváltó aranyérmes úszásának egyik hőse most nem volt szerencsés, 59.10 másodperces idővel nem került döntőbe.

Kós Hubertre percekkel a 100 méter pillangó döntője után újabb feladat várt, az 50 hát elődöntője, együtt Jászó Ádámmal. A futamban Jászó 24.97-tel harmadik, Kós 25.07-tel negyedik lett, összesítésben előbbi a hatodik, utóbbi a nyolcadik, tehát mindketten döntősök. Jászó már délelőtt is egyéni csúcsot repesztett, amit este tovább javított, és ahogy elmondta, a döntőben még ebből a 24.97-ből is akar faragni.

Cikkünket frissítjük!

(Borítókép: Milák Kristóf a férfi 200 méteres gyorsúszás versenyszámának előfutamában a belgrádi vizes Európa-bajnokságon 2024. június 20-án. Fotó: Derencsényi István / MTI)