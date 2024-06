Jackl Vivien minden idők legfiatalabb magyar úszó Európa-bajnoka!

A péntek fénypontja a 200 méteres férfi gyors döntője volt Belgrádban, az úszó Európa-bajnokságon. A közönségkedvenc román David Popovici 50-ig kacérkodott a német Paul Biedermann 2009-ből származó világcsúcsa megdöntésével, de végül csak simán győzött, a világ idei legjobb eredményével. Milák Kristóf a legjobb idővel döntős 200 pillangón, de most nem ez a szenzáció, hanem a 15 éves Jackl Vivien csodás aranyérme 1500 méter gyorson! A tatabányai kislány minden idők legfiatalabb magyar úszó Európa-bajnoka! Plusz még olimpiai szintet is úszott... És a hab a tortán: a magyar 4x100-as mix váltó is aranyérmes!