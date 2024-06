Az éremhalmozó magyar úszólány egy egyetemre jár LeBron James fiával

Ábrahám Minna, aki három arany- és ugyanannyi ezüstérmet szerzett Belgrádban, a 200 méteres gyorsúszásban teljesítette az olimpiai szintet, és készül a párizsi játékokra.

Ábrahám Minna Lilla a hat Eb-éremmel a belgrádi Duna-parton.

Tudjuk, hogy Bronny elhagyta az egyetemet, az is sejthető volt, ha sikeres lesz a drafton, akkor nem járja végig a négy évet, már a sophomore, vagyis a másodéves időszakát is feladja, és az apjával fog együtt játszani a Lakersben. Ami engem illet, én nagyon is komolyan veszem a tanulást, készülök a sophomore évemre. Alighogy befejeződik az olimpia, már vissza kell utaznom Los Angelesbe, mert dolgom van a gólyatáborban, ahol kezdő másodévesként az egyetemet most kezdő „freshmenek”, vagyis gólyák beilleszkedését segítem. Nagyon erős az összetartozás érzése az amerikai egyetemeken, így természetesen nálunk, a USC-n is. A sportolókat, akiket Trojans, vagyis trójaiak névvel illetnek, nagy becsben tartják nemcsak Kalifornia-, hanem Amerika-szerte – tette hozzá az egyetemista lány.