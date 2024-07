Nyírbátorból pillangózik a világhírnév felé a Milák-utód

Antal Dávid augusztus 21-én még csak a tizenhatot tölti majd be, a gimnáziumban most kezdi az első osztályt (ha úgy tetszik, a kilencediket), miután a nulladik évfolyamon készült fel az angol tagozatra. Jelen pillanatban azonban nem a sulival van elfoglalva, Vilniusban képviseli a magyar színeket a juniorúszó-Európa-bajnokságon. Ahol kedden a 200 méteres pillangóúszás döntőjében az egész kontinenstalálkozó legfélelmetesebb hajráját mutatta be, és 25 századmásodperc híján, a hetedik helyről indulva majdnem megnyerte a versenyt.

Az utolsó ötven métere így is toronymagasan neki volt a leggyorsabb: 30.55 másodperc. Csak a miheztartás végett álljon itt: Milák Kristóf Belgrádban június 22-én, a felnőtt-Európa-bajnokság döntőjében, ahol nem mellékesen győzött, 30.22 másodperc alatt teljesítette a 150 és 200 közötti, utolsó szakaszt.

Antal bronzérmes ideje Vilniusban 1:57.67 perc volt, a győztes román Vlad-Stefan Mihalache 1:57.42 perccel, az ezüstérmes szlovák Samuel Kostál 1:57.62 perccel zárt.

A nyírbátori fiúnak az Eb előtt 1:59.53 perc volt az egyéni csúcsa, azaz majdnem két másodpercet javított önmagához képest! A mostani, 1:57.67 perces idejével áprilisban a felnőtt országos bajnokságon a magyarok között az ötödik lett volna Milák Kristóf, Márton Richárd, Holló Balázs és Török Dominik mögött.

Négyévesen kezdtem úszni, azért vittek le a szüleim, mert lúdtalpas voltam, aztán ott ragadtam az uszodában – mondta Antal Dávid az Indexnek. – Kezdettől fogva a Bátori Sárkány Úszóegyesületben versenyeztem, mindig is Kaliba Viktor volt az edzőm, ahogy most is ő van velem itt Vilniusban.

Nyírbátor tizennégy évvel ezelőttig fehér folt volt a magyar úszósport térképén. Akkor, 2010-ben épült meg az uszoda, úgyhogy Antal Dávidnak már volt hol megismerkednie a sportág alapjaival. Az egyesületnek maga Kaliba Viktor az alapítója.

„Dávid mintaszerű srác, minden edzőnek ilyen tanítványt kívánok. Szerény, alázatos a sportág iránt, ugyanakkor céltudatos, és nem kell ösztökélni az edzéseken – mondta a fiatal, 39 éves mester. – Csak 174 centiméter magas, de ez nem baj. Amennyiben a száz pillangó lenne a specialitása, akkor talán hátrányt jelentene, de a hosszabb távon ennek nem igazán van komoly jelentősége. A víz alatti remek munkáját és a stílusát jó jellemzi, hogy ugyanúgy 78 tempóval úszta le a távot, mint a győztes, 190 centiméteres román srác. Aki ért az úszáshoz, az tudja, ez milyen sokat jelent.”

A dobogós hely és a biztató időeredmény értékét csak növeli, hogy Antal Dávid nem érmes reményekkel utazott el Vilniusba.

Ilyen jó időre és helyezésre nem is számítottam, engem is meglepett az 1:57-tel kezdődő időeredményem – jelezte a bronzérmes. – Még két évig juniorkorú leszek, jövőre a junior-világbajnokságon szeretnék kitenni magamért, és a 2028-as Los Angeles-i olimpia is szerepel a terveim között.

Miért is ne? Hiszen akkor már 19 éves lesz Dávid, azaz hivatalosan is felnőtt.

(Borítókép: Antal Dávid. Fotó: Antal Dávid)