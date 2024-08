A Magyar Úszó Szövetség döntötte el, kik kapjanak milliókat Milák olimpiai érmei után

Ahogy arról mi is beszámoltunk, nem jártak rosszul az olimpiai érmeseink anyagilag sem, Milák Kristóf például az egy arany és egy ezüst kombinációval 94,27 millióval lett gazdagabb, hiszen az első helyért kerek 55 millió, a másodikért valamivel több mint 39 millió ütötte a markát sportolóinknak – míg egy bronzérem 33 millió forintot ért. A Sportál szerint azt is fontos tudni, hogy nemcsak a sportolók, de az őket felkészítő trénerek is pénzjutalomban részesülnek a jó szereplések után, ráadásul az életjáradék ugyanúgy jár nekik is, mint tanítványaiknak. Ám míg egy sportoló már 35 éves korától kapja az apanázst, addig az edzők „csak” 45 éves koruk után.

De mi van olyankor, ha egy sportoló nem jelölte meg, hogy kikkel edzett?

Ez a kérdés merült fel az úszózseni kapcsán is, ugyanis a formanyomtatványokon, ahol meg kellett volna adnia trénerei nevét, egész egyszerűen üresen hagyta a rubrikákat. Sem felkészítő edzőt, sem nevelőedzőt, sem életjáradéki kedvezményezettet nem adott meg, tehát ha a sportolón múlott volna, akkor az ő érmei után senki nem kap egy fityinget sem. Viszont nem rajta múlott.

Itt jött a képbe a Magyar Úszó Szövetség, amelynek ilyen esetekben joga van kitölteni az üresen hagyott sorokat, és annak a nevét odaírni, aki véleményük szerint megérdemli a pénzjutalmat és az életjáradékot. A hírek pedig hiába szóltak titkos texasi edzőtáborról és amerikai trénerről, mégsem ők kapják a milliókat, hanem a magyar hármas, akivel Milák – a Szövetség tudomása szerint – legtöbb időt töltötte a felkészülési szakaszban:

Virth Balázs, Kovácshegyi ferenc és Zala György erőnléti edző.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége elfogadta a javaslatot, majd a sportért felelős államtitkár a kézjegyével hitelesítette is a papírokat. Amennyiben Milák nem töri meg a csendet, amelyet hónapok (lassan évek) óta tart, akkor ez az edzőtrió kapja az érmei után járó pénzjutalmakat. Egyelőre csak annyi tűnik biztosnak az úszó körül, hogy a jövőben nem Virth Balázzsal edz majd, hiszen kapcsolatuk megromlott az elmúlt időszakban.