Ahogy az várható volt, egymásnak feszülnek a vélemények szombati írásunk nyomán, amely arról szólt, hogy a párizsi olimpián arany- és ezüstérmes Milák Kristóf senkit sem nevezett meg edzőjének, ezért senki nem is részesül a törvény értelmében a szakembernek járó életjáradékból. Mondanunk sem kell, a cikk írója is kap hideget-meleget, de a kommentek zöme a szerintük ingyenélő edzőket, továbbá a sportvezetést szidja. Aki viszont többnyire (nem minden esetben) hősként jön ki az olvasói megszólalásokból, az maga Milák. Hiába, az arany- és ezüstérem mindent legitimál.

Az Index szombati írása (Milák Kristóf közel félmilliárdos nagyságrendű összegtől fosztotta meg edzőit), amelyben azt taglaltuk, hogy az immár kétszeres olimpiai arany- és ezüstérmes úszózseni senkit sem nevezett meg edzőjének a párizsi játékok előtt, és emiatt például az őt a tokiói olimpia óta edző, és összességében két világbajnoki és egy olimpiai, valamint öt Európa-bajnoki aranyéremben, továbbá a 200 méter pillangó ma is érvényes világcsúcsban döntő részt vállaló Virth Balázs elesett a neki elvileg élete végig járó, a versenyzőjével egyenlő összegű (jelenleg több mint havi kilencszázezer forintos) járadéktól. (Virthnek már most ketyegne az apanázs, hiszen az 45 éves kortól folyósítandó, és az edző már 46 éves.)

Szóval, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a világhálón karakteresen megnyilvánultak az emberek. A többség Milákkal ért egyet, mi több, az edzőit egyenesen élősködőnek minősítik, olyasvalakinek, aki semmit sem tett versenyzője sikereiért, és csak a markát tartaná.

A vélemények kendőzetlenek, döntő többségben a „kisembernek”, azaz Miláknak adnak igazat, szemben a szövetséggel, vagyis a hivatallal, amelynek packázásai ellenére lett olimpiai bajnok az úszó. Legalábbis az olvasók véleménye szerint.

De ezzel nincs is semmi baj, hiszen, mint Táncsics Mihály óta tudjuk, a nép szava isten szava.

A kommenteket szöveghűen, az esetleges helyesírási hibákat meghagyva közöljük.

A bátor "Én Vagyok" álnév alatt kommentelő olvasónk így fogalmaz:

„Egyikük sem volt vele a felkészüléskor, mind csak fújt rá. Egy fillért sem érdemelnek.”

Egy másik véleményalkotó, aki névvel vállalta az álláspontját, így írt:

„Ha nem nevez meg senkit akkor senkinek nem jár! Szerintem nem véletlenül nem nevezett meg edzőt, ezzel minősítette a munkájukat! Nem is tudta róla semmit és csak "áztatták" még nem nyert. Ekkor már a saját mellüket döngették mert a versenyző továbbra sem állt szóba velük!”

Van, aki megkérdőjelezi a jutalmak jogosságát:

„Elég irreális amúgy, hogy milyen összegeket osztanak ki. Amíg dolgozik, kapjon rendes fizetést, de ezek a több 10 millióra rúgó nyugdíjak nevetségesek. Egy gazda például hol keres ennyit? A sportnézés meg az érmekkel villogás tényleg fontosabb mint az étel meg az ital? ”

Vagy itt van egy sommás vélemény:

„ Azok az állítólagos szakemberek lehet, egy centet sem érdemelnek. ”

Szinte mindenki az edzőnek járó pénz jogosságát firtatja:

„Dehát ha egyszer a saját bevallása szerint (ami a szabály) ezek közül egyik sem edzette az olimpiai aranyért most, akkor mi a francért járna nekik pénz? ”

Igaz, erre rögtön ott a válasz:

„Ugyanazért, amiért a sportolónak, törvényt alkotott a parlament róla. ”

Egyik-másik kommentelő meglepően jól értesült:

„Valamikor volt egy öreg haverom. Repka Attila nevelőedzője Miskolcról. Görcsös József. Ott még per is volt ki is igazából Repka Attila nevelőedzője. Repka Attila mellesleg birkózó olimpiai bajnok. Ez a nevelőedzőkérdés mellesleg nagyon bonyolult jogilag is szerintem. Ott van a Hosszú Katinka megnevezte a Nagyapját. El lehetne vitatkozni rajta. Perdöntő, amit a sportoló mond. Vagyis nyilatkozik. Mellesleg az edzőnek 45 éves kora után jár az életjáradék. Tudok két olyan sportolóról is, akik mint díjazottak egymást nevezték meg nevelőedzőjüknek ”

A többség nem csomagolja selyempapírba a véleményét:

„Az egész MÚSZ azt sem tudta, hogy hol edzett, kivel edzett, ki készítette fel..volt e egyeltalán felkészülése...erre most tartják a markukat, az ilyen sz..házi emberek meg mint Wladár, aszisztálnak is hozzá. ”

Van, aki már a politikát is belekeverte...:

„Fidesz berkekben úgy látszik már nem csak akkor "jár" pénz, ha nem csinálsz semmit, hanem akkor is, ha kifejezetten hátráltatod azt, aki végülis az eredményt szállítja. ”

Egyesek már azt is tudni vélik, hogy Milák elhagyja az országot, amúgy Rapport Richárd módjára:

„biztos volt rá oka. legközelebb majd nem magyar színekben versenyez, aztan bek..hatják”

Egyik olvasónk keresetlen szavakkal szólítja fel az újságírót:

„Aki ezt a cikket írta, sz@rjon sünt ”

Azért akad olyan olvasó is, akit Milákról alkot véleményt:

„Nem minden sportoló okos na”

Persze van olyan kommentelő is, aki vitába száll azzal, hogy helyes volt kihagyni az edző(ke)t a pénzosztásból:

„Miért helyes??? Talán a Ti gyereketek maga tanult meg bringázni???”

Már Hosszú Katinka is előkerült...:

„Hosszú beírta volna az egész családfáját.”

Végül, slusszpoénként, még egyet rúgnak az edzőkön:

„....ciki az edzőknek....biztos megérdemelték e döntést Kristóftól....hát igazságosztásban is erős ez a fiú, csak így tovább....”

(Borítókép: Milák Kristóf 2024. augusztus 05-én Párizsban, Franciaországban. Fotó: Arturo Holmes / Getty Images)