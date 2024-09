Ilyesmi még nem volt Budapesten, erre idefigyel az egész világ

Száz nap múlva, december 10-én kezdődik a Duna Arénában az év legjelentősebb hazai úszóeseménye, a rövidpályás világbajnokság a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Úszó Szövetség szervezésében.

azaz látja vendégül a World Aquatics (WA, korábban FINA) legjelentősebb eseményeit: a vizes világbajnokságot, a junior úszó világbajnokságot, az úszó világkupát és most a rövidpályás úszó világbajnokságot.

„Magyarország és Budapest mindig a világszövetség nagyszerű partnere volt, a 2017-es és a 2022-es világbajnokság hatalmas sikere csupán a két leglátványosabb alkalom volt, ezek mellett egy sor más kiemelkedő eseményt valósított meg a Magyar Úszó Szövetség, valamennyit olyan színvonalon, amely követendő példaként állítható a világ bármely más szervezőcsapata elé” – jelentette ki Brent Nowicki, a World Aquatics ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztató elején.

„A Duna Aréna az a helyszín, ahová a világ úszócsaládja már hazajár, a világ egyik leggyorsabb medencéjét építették meg, amelyet az úszósportért rajongó nézők ezrei vesznek körül minden egyes nagy eseményen. Nem véletlen, hogy a legjobb versenyzők csak szuperlatívuszokban beszélnek Budapestről” – tette hozzá Brent Nowicki, aki gratulált a magyar szervezőknek a „Grand Slam” teljesítéséhez.

Az eseményen Schmidt Gábor sportért felelős helyettes államtitkár kifejtette: a mostani lesz az első olyan magyarországi úszó világbajnokság, amelyet azután rendeznek, hogy már ismert ténnyé vált a World Aquatics Budapestre költözése.

Bátran kijelenthetjük, hogy ezzel a magyar főváros a világ egyik legfontosabb vizes központjává lépett elő. Azon túl, hogy ez egy jelentős sportdiplomáciai siker, a nemzetközi szövetség hazánkba költözése azért is fontos, mert így meg tudjuk ragadni az ezzel járó sportszakmai lehetőségeket is. Kiemelt célnak kell lennie, hogy az eredményeket hosszú évtizedek óta szállító úszás és vízilabda mellett további vizes sportágakban is szintet tudjon lépni a magyar sportélet.