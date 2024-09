Szabó Álmos, a para-úszóválogatott vezetőedzője, aki a párizsi olimpia előtt tíz napon keresztül a világcsúcstartó edzéseit vezette a Duna Arénában, de már akkor is Milák rendelkezésére állt, amikor idén februárban Virth Balázs és Kovácshegyi Ferenc, a segítőtársa is a dohai világbajnokságon teljesített szolgálatot.

Lehet, hogy már meg is volt a kézfogó, tehát Milák eldöntötte, ki veheti át a váltóbotot a csalódott Virth Balázstól, de mivel ezt eddig senki sem publikálta, az Index négy elismert edzőnek és egy válogatott úszónak is ugyanazt a három kérdést tette fel Tokió és Párizs aranyérmesének jövőjével kapcsolatban.

Milyen edzőre van szüksége a 24 esztendős úszónagyságnak, akinek az idei utolsó nagy megméretése a szövetség sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a budapesti rövidpályás világbajnokság lesz?

Hallottak már arról, ki lehet Virth Balázs utódja?

Elképzelhető, hogy Milák Kristóf gondol egy nagyot, és külföldi edzővel köti össze sorsát, mi több, arra is elszánja magát, hogy átmenetileg elhagyja Magyarországot?

Magyarovits Zoltán: Selmecinél és Virthnél jobbat nehéz lesz találni

Magyarovits Zoltán mesteredző, aki nemcsak a nevelőedzője, hanem 2022 végéig sikereinek kovácsa is volt az immár Amerikában tanuló és sportoló Kós Hubert újdonsült olimpiai bajnoknak, azzal kezdte: biztos abban, hogy „Selmeci Attilánál és Virth Balázsnál jobb edzőt és megfelelőbb embert nehéz lesz találni”.

„Nemcsak azért, mert ők már bizonyítottak, de azt is kimutatták, hogy a normális és békés versenyző-edző kapcsolat hívei. Mindkettőjükkel nyert olimpiát, világ- és Európa-bajnokságot is Kristóf, de világcsúcsot is javított. Lehet ugyanezt a csodát megismételni vagy felülmúlni? Nem kizárt, de visszatekintve az elmúlt három év eseményeire, a hogyan tovább több, mint fogós kérdés. Nincs hitelesnek tekinthető hírem Kristóf következő edzőjének kilétéről, csak hallomásból tudom, hogy a vele baráti kapcsolatot ápoló Szabó Álmos veheti át a felkészítését, akit viszont semmiképpen sem minősítenék. Szerintem kizárt, hogy a magyar válogatott legjobbja jövőre határokon kívüli kalandra vállalkozna, noha hozzám is eljutott az a hír, hogy az olimpia előtt állítólag kétszer is külföldön járt, és uszodákat is felkeresett. Ebből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Nem látunk a fejébe, többet csak azok tudhatnak, akikkel az elmúlt hónapokban a kapcsolatot tartotta” – hangsúlyozta a szakember.

Petrov Iván: A hatáskörök tisztázása az elsődleges feladat

Petrov Iván, a győri úszósport meghatározó alakja, a négyszeres Európa-bajnok Jakabos Zsuzsanna férje és edzője azt nyilatkozta az Indexnek, hogy „tanulva az elmúlt évek fordulatos eseményeiből” benne először is az a kérdés merül fel, hogy: „Milák Kristóf új edzője milyen hatáskörökkel felruházva kezdhet a munkájába, milyen eszközök fölött rendelkezik, mondhatnám azt is, hogy mit engedhet meg magának.”

„A milyenség kritériumait hosszasan sorolhatnám, ezek közül most az innovatív képességet, a sziklaszilárd szakmai felkészültséget, a tudományos módszerek biztos kezű alkalmazását és az együttműködési készséget említeném. Szerintem az életkor most nem számít, abban viszont biztos vagyok, hogy nem feltétlenül egy domináló sztáredző szerződtetése az ideális megoldás. Kíváncsian várom, hogy Kristóf új mestere milyen helyet foglal el a magyar úszósport fölé- és alárendeltségi rendszerében, milyen jogosítványokat kap, kinek az elvárásainak kell majd megfelelnie. Külföldi edző érkezésére, mint amilyen az amerikai Shane Tusup volt, aligha lehet számítani, annak pedig még kisebb a valószínűsége, hogy Kristóf Kós Hubertet követve egy tengerentúli egyetem ösztöndíjasaként mérettetné meg magát. Abban a közegben, ahol az edzők az urak, a függőségi viszonynak nincs alternatívája, a mulasztásokért pedig nagy árat kell fizetni. Csak magyar edző jöhet szóba, hozzáteszem, én is hallottam arról, hogy Szabó Álmos állhat készenlétben.”

Márton Richárd: Azt hittük, hogy elege lett az úszásból, de tévedtünk

Márton Richárd azzal kezdte mondandóját, hogy nála jobban kevesen ismerik Milák Kristófot, hiszen 2019-től 2021-ig az edzőpartnere volt, miként vele együtt Biczó Bence is.

„Fair Play-díjat kaptunk azért, mert abban a két évben arra tettük fel a karrierünket, hogy az olimpiai esélyes Kristóf a lehető legjobban tudjon felkészülni a tokiói olimpiára. Küldetésünket teljesítettük. Azokban az időkben Kristóf nem volt a munka és a közös felkészülés ellensége, ez meg is látszott az állóképességén és a terhelhetőségén. Egészen máshogy alakultak a dolgok Tokió után, főképpen a párizsi olimpiához közelítve. Ha nem jött edzésre, nem tudtuk, hogy merre jár, az is felmerült bennünk, hogy elege lett az úszásból, de tévedtünk. Második olimpiai győzelme újabb bizonyítékkal szolgált arra, hogy a csúcsra többféle úton és módon lehet feljutni, de bárhogyan is sikerül ez, ahhoz elképesztően nagy tehetségre, és persze jókora adag munkára is szükség van. Hallottunk olyan pletykát az uszodában, hogy idén külföldön is edzett, de ennek nem volt bizonyítéka. Nem tudom, hogy kit választ most, de annak az edzőnek nagyon türelmesnek, együttműködőnek és elfogadónak kell lennie. Ha a hír igaz, hogy Szabó Álmos veszi át Virth Balázs helyét, akkor neki is ilyennek kell lennie, de legyen a választás Kristófé, a sorsáról úgyis maga dönt.”

Selmeci Attila: A versenyző nem diktálhat, de szükség van a véleményére

Selmeci Attila hét éven át volt Milák edzője, így neki jár elismerés azért, hogy a legtehetségesebb tanítványából világcsúcstartó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok lett, a pillangóúszás világnagysága.

Hibázik az az edző, aki lépten-nyomon azt érezteti a már nagykorú tanítványával, hogy ő az úr, csak az a jó, amit ő mond. Ez előbb vagy utóbb megbosszulja magát.

A több mint 40 éves edzői tapasztalattal rendelkező Selmeci Attila kiemelte: folyamatosan képezte magát, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak, amikor pedig Milák Kristóf előállt valamivel, ami szemet szúrt neki, vagy sikerrel kecsegtetett, meghallgatta, és ha jónak tartotta, még finomított is.

„Ezt tanácsolom annak a kollégámnak is, akire új szerepében igen nehéz feladat vár. Milák 28 éves lesz a 2028-as olimpia évében, még érettebb és a maga elképzelését még inkább érvényesíteni igyekvő úszó. Nem egy a sorban, hanem az élen járó, a hangadó. Nem szabad bekövetkeznie annak, hogy ő dirigáljon, az edzője pedig ne legyen több, mint egy kiszolgáló, mert abból sok jó nem származhat. Az új edző tapasztalatának nagy jelentőséget tulajdonítok, még többet nyomhat a latban, ha felnéznek rá. Nem számítok külföldi edző megjelenésére, de arra sem, hogy Kristóf felkerekedne, mert mindig is jól érezte magát itthon. Én is hallottam, hogy valószínűleg Szabó Álmos mellett teszi le a voksot, ha ez beigazolódik, mielőbb el kell dönteniük, hogy kitartanak-e a 200 méter pillangó mellett, vagy a 100 méteres versenyszámokra fókuszálnak. Ellenfélből és kihívóból a jövőben csak több lehet.”

Plagányi Zsolt: Olyan edző kell, aki kiszolgáló is

A világbajnoki bronzérmes és olimpiai negyedik helyezett gyorsúszó Németh Nándorral immár tíz éve együtt dolgozó Plagányi Zsoltnak egy fontos pontban eltér a véleménye Selmeci Attila szakmai hitvallásától.

„Az a véleményem, hogy Milák Kristófnak most egy jó elképzelést megvalósítani igyekvő, de inkább a kiszolgáló segítőtárs szerepét vállaló edzőre van szüksége. Aki befolyásolja a dolgok menetét, de nem túl aktív, így a hangját is csak ritkán hallatja.”

Plagányi azt hangsúlyozta ki, hogy

a magyar edzői szakma leminősítéséhez vezetne, ha Selmeci Attila és Virth Balázs után egy ismert vagy ismeretlen külföldi venné a kezébe a kétszeres olimpiai bajnok felkészítésének az irányítását, mert a hazai edzők tudása is elismerésre méltó.

„Ha nem így lenne, nem jut a világ legjobbjai közé 200 pillangón Cseh László, Kenderesi Tamás és Milák Kristóf. Tévúton jár, aki a hazai választékot nem tartja megfelelőnek, az edzőkről pedig úgy beszél, mintha azok lecövekeltek volna a középfokú képzés szintjén. Nincs értesülésem arról, hogy a jövőben kivel dolgozik együtt Milák Kristóf, de ha Szabó Álmosra esik a választása, annak bizonyára nyomós oka van.”

Plagányi Zsolt, aki Németh Nándorral együtt azért cserélt klubot a napokban, mert a BVSC nem tudott az igényüknek megfelelő ajánlatot tenni, ami a Ferencvárosnak nem okozott gondot.

(Borítókép: Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás elődöntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 2-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)