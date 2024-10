Tunéziai úszót segítettek olimpiai aranyhoz, mostantól a Párizst megjárt magyar tehetséget készítik fel

A párizsi olimpián Sárkány Zalán mindhárom versenyszámában egyéni rekorddal jelentkezett, az Egyesült Államokban élő magyar úszónak azonban az ötkarikás játékokat követően a járt utat kényszerűségből el kellett hagynia a járatlanért. Több szempontból is. A sportágban edzőfenoménnak tartott Bob Bowman helyett ezentúl olyan szakemberek útmutatását követve készül majd, akik tunéziai úszót segítettek olimpiai aranyéremhez, de az eddig megszokott felállás a hazai vonalon is megváltozik számára.

Három adódó lehetőség közül az 1820-ban alapított Indiana Állami Egyetemre esett az amerikai és magyar úszóbajnok Sárkány Zalán választása, amikor azzal szembesült, hogy az arizonai egyetemi csapata már messze nem olyan vonzó, mint amilyennek azt tanulmányainak kezdetén látta. A lépéskényszer nyugtalanító helyzetét akkor ismerte meg , amikor a sportági nagyágyú műhelyfőnök Bob Bowman, a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps sikereinek kovácsa mindössze négy percbe foglalt „beszédében” tudatta, hogy Texasba teszi át a székhelyét, mert ott jobb dolga lesz, új csapatot építhet, és még jóval több pénzből is gazdálkodhat.

Bár a búcsú napján az úszósport félistene nem mondta ki, sejteni lehetett, hogy vele tart majd az olajban is gazdag Texasba nagy kedvencei közül a francia Léon Marchand és a magyar Kós Hubert is, akik nem sokkal később a párizsi olimpián győzelmeikkel bámulatos teljesítményt nyújtottak.

Tagadhatatlanul az is közrejátszott Sárkány döntésében, hogy az arizonai edzéseit felügyelő Bowman-adjutáns Logan Hirka nem lopta be magát a szívébe, soha nem tudott úgy tekinteni rá, mint Szokolai Lászlóra, veszprémi felkészülésének irányítójára.

„Mindig akkor éreztem a fejlődést, ha Veszprémben Szokolai Laci bácsival dolgoztam, ugyanazt ritkán tapasztaltam az amerikai edzéseimen. Nem akarok szapulásba kezdeni, elvégre a sporttörténelmet író arizonaiakkal amerikai egyetemi bajnokcsapat tagja lehettem, amihez az 1650 yardos táv megnyerésével járultam hozzá. Furcsa volt viszont, hogy az ösztöndíjak körül kialakult kavalkád miatt egy szemeszternyi időt otthon kellett töltenem. Emiatt egy félévvel meghosszabbodtak az egyetemi éveim, de aztán minden visszatért a rendes kerékvágásba – nyilatkozta az Indexnek Sárkány Zalán, aki a párizsi olimpián a 400, a 800 és az 1500 méteren is egyéni csúcsának megjavításával rukkolt ki, de ezek a bravúrok is kevesek voltak legalább egy döntős hely kiharcolásához.

Az új egyetememen, ahol több mint 200 szakon közel 50 ezren tanulnak, köztük 3 ezer külföldi, pontosan olyan légkör fogadott, mint amire vágytam

– folytatta Sárkány Zalán, aki október 15-én érkezik a 21. születésnapjához.

„Zökkenőmentesen folytathattam a tanulmányaimat Bloomingtonban a business szakon, ezúttal az ösztöndíjamra sem lehet panaszom, az uszodában pedig egy befogadó és összetartó csapat tagjaként dolgozhatok a legkeményebben azért, hogy az egyéni csúcsaim még inkább versenyképesek legyenek. Ebben van a segítségemre a Luke Ryan és Cory Chitwood alkotta tapasztalt edzőpáros, akik joggal büszkék arra, hogy 2021-ben az ő versenyzőjük volt a tunéziai Ahmed Hafnávi, a tokiói olimpia 400 méteres gyorsúszóversenyének aranyérmese. Remélem, hogy közreműködésükkel négy év múlva Los Angelesben én is megpályázhatok egy dobogós helyet, ami persze attól is függ, hogy otthon mit és kivel tudok ehhez a legtöbbet hozzátenni. Egyelőre semmi sem biztos, a helyzet egy többismeretlenes egyenlethez hasonlítható.”

Veszprémi átalakulások: hárman háromfelé

Sárkány Zalán is rajthoz áll a decemberi, budapesti rövidpályás világbajnokságon, amelynek a Duna Aréna ad otthont. Ha vele együtt a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és a mögötte bronzérmes Betlehem Dávid is ott lesz a hosszabb távok indulói között, ez a világverseny azokra a szép időkre emlékeztethet, amikor ők hárman ugyanannak az egyesületnek, a Balaton Úszó Klubnak a tagjai voltak. Egymást segítve edzettek együtt, de közben meg versengtek is egymással, mesterük pedig a tiszteletre méltó Szokolai László volt.

Így volt a múltban, egészen a párizsi olimpiáig, a felállás azonban nemcsak a tengerentúlon változott nagyot, hanem a magyar úszósport berkeiben is

– folytatta a magyar úszó, aki Amerikában már biztos lábakon áll, ugyanazt viszont egyelőre még nem mondhatja el a magyar lehetőségeivel kapcsolatban.

Előbb Rasovszky Kristóf döntött úgy, hogy a pályafutását a Ferencváros Torna Clubban folytatja, és Veszprémet elhagyva a feleségével együtt már Budapesten is él. Nem sokkal később Betlehem Dávid is az FTC-hez igazolt, és lett Sárkányhoz hasonlóan amerikai egyetem hallgatója, a North Carolina State University diákja, ráadásul a kedvesével, Fábián Bettinával együtt.

„Én a szüleim és az ügynökségem segítségével sietség nélkül szintén a legjobb megoldást keresem. Ha minden csak rajtam múlna, azokban a hónapokban, amikor Magyarországon vagyok, a jövőben is Szokolai Laci bácsi edzéseire járnék, és csak rá hallgatnék” – mondta befejezésül Sárkány Zalán, aki ugyanannak a 2003-ban született úszógenerációnak a tagja, mint a nála csak néhány hónappal idősebb Kós Hubert olimpiai és világbajnok, valamint az újdonsült párizsi bronzérmes Betlehem Dávid.

Együtt nőttek fel, a versenyeken sokszor találkoztak, serdülőként, de még ifjúsági úszóként sem gondoltak arra, hogy egyszer majd mind a hárman a tengerentúlon próbálnak szerencsét. Ehhez még csak annyit, hogy az egyívású három magyar háromfelé járja a maga amerikai útját: Kós Texasban, Betlehem az Észak-Karolina-i Raleigh városában, Sárkány pedig Indianában, a 80 ezer lakosú Bloomingtonban.

(Borítókép: Sárkány Zalán a férfi 1500 méteres gyorsúszás előfutamában a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)